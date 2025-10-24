Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай анонсував візит Сі до Південної Кореї, про зустріч із Трампом обіцяє повідомити пізніше

 

Голова КНР Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить триденний державний візит до Південної Кореї для участі у саміті форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який також відвідає президент США Дональд Трамп.

Закордонну поїздку глави держави на брифінгу анонсував речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

«На запрошення Президента Республіки Корея Лі Чже Мьона голова КНР Сі Цзіньпін із 30 жовтня по 1 листопада відвідає південнокорейське місто Кьонджу для участі у 32-й зустрічі лідерів країн АТЕС та здійснить державний візит до Південної Кореї», - сказав Ґо.

Він зауважив, що це буде другий державний візит Сі до Південної Кореї за 11 років та запевнив, що Пекін надає великого значення своїм відносинам із Сеулом.

Стосовно зустрічі голови КНР із президентом США, який також візьме участь у саміті АТЕС, дипломат сказав, що китайська сторона надасть інформацію пізніше.

«Китай і Сполучені Штати підтримують тісну комунікацію стосовно цього питання. Китай оприлюднить відповідну інформацію пізніше», - пообіцяв речник зовнішньополітичного відомства.

Раніше у п'ятницю радник з нацбезпеки президента Південної Кореї Ві Сон Лак анонсував візити лідерів Сполучених Штатів та Китаю до Кореї на саміт АТЕС та переговори президента країни Лі Чже Мьона із Трампом 29 жовтня та із Сі 1 листопада.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

