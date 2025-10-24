Фінансові новини
- 24.10.25
- 14:44
Bloomberg: Трамп планує відкрити майже всі прибережні води США для видобутку нафти
14:09 24.10.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує відкрити майже всі прибережні води країни для нового морського буріння для видобутку нафти. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи Міністерства внутрішніх справ США.
Проєкт плану передбачає продаж ліцензій на видобуток нафти у водах біля східного та західного узбережжя США, навколо Аляски й у Мексиканській затоці (яку Трамп перейменував на "Американську затоку").
Заборони на буріння, ймовірно, залишаться лише в кількох морських зонах, що охороняються, зокрема біля Массачусетсу та Гаваїв.
Якщо документ буде затверджено, він замінить програму часів президента Джо Байдена, яка передбачала лише три аукціони на продаж прав на буріння з 2024 по 2029 рік. Нова програма розрахована на 2026-2031 роки.
В уряді США заявляють, що країна є в "енергетичній надзвичайній ситуації" і розглядає всі можливості для збільшення видобутку палива.
Екологічні організації розкритикували ініціативу, заявивши, що вона загрожує морським екосистемам і прибережним громадам. Більшість прибережних штатів також виступили проти.
"Президент Трамп ігнорує двопартійні голоси громад, бізнес-лідерів та виборних посадових осіб по всій країні, які виступають проти розширення морського буріння", - заявив представник природоохоронної організації Oceana Джозеф Гордон.
Ідея дозволити буріння поблизу всіх узбереж США не нова - Трамп уже пропонував це під час своєї першої каденції, але відступив під тиском критики, особливо з боку Флориди, де побоювалися шкоди туризму.
