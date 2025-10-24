Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ «Роснєфті» від санкцій - Reuters

Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ «Роснєфті» від санкцій - Reuters

 

Берлін домагається звільнення від санкцій США щодо німецького підрозділу російської нафтової компанії "Роснєфть" після того, як банки заявили, що обмеження можуть завадити їм співпрацювати з місцевим енергопостачальником, зазначило джерело, знайоме з урядовими обговореннями, повідомляє агентство Reuters.

"Німецький бізнес "Роснєфті" перебуває під контролем влади ФРН, але юридично залишається у власності Росії. Підрозділ є ключовим постачальником, що транспортує та переробляє нафту для автозаправних станцій і деяких аеропортів Німеччини", - зазначено в повідомленні.

До німецьких активів "Роснєфті" входять частки у нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей бізнес було передано під державне управління Німеччини, що стало частиною заходів для зменшення енергетичної залежності від Москви.

Представник міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні поширюватися на німецький бізнес "Роснєфті", оскільки він "відокремлений від російської материнської компанії та перебуває під контролем німецької держави".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4982  0,00 0,00 42,1671  0,09 0,22
EUR 48,3629  0,04 0,07 49,0482  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес