Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп припустив можливість наземної воєнної операції США у Венесуелі

 

Президент США заявив, що після ударів по суднах з наркотиками поблизу Венесуели воєнну операцію може бути перенесено на суходіл.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає власкор Укрінформу.

Відповідаючи на запитання щодо останньої атаки на судно, повʼязане з наркотрафіком, він запевнив, що США мають відповідні законні підстави. «Нам дозволено це робити», - зауважив господар Білого дому.

За його словами, такі удари можуть зрештою відбутися на землі.

«Ми завдамо їм (наркоторговцям - ред.) дуже сильного удару, коли вони проходитимуть по суші, - сказав Трамп. - Ми повністю готові це зробити. І, ймовірно, ми повернемося до Конгресу та пояснимо точно, що робитимемо, коли перейдемо на суходіл».

Як повідомлялося, у результаті американських авіаударів було знищено кілька суден, які перевозили наркотики.

Чимало політиків у США вважають, що ці дії адміністрації Трампа не мають правових підстав і суперечать міжнародному праву.

Тим часом на тлі розгортання американських військ у Карибському басейні лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його країна має 5000 російських ПЗРК на «ключових позиціях протиповітряної оборони».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4982  0,00 0,00 42,1671  0,09 0,22
EUR 48,3629  0,04 0,07 49,0482  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес