Трамп припустив можливість наземної воєнної операції США у Венесуелі

Президент США заявив, що після ударів по суднах з наркотиками поблизу Венесуели воєнну операцію може бути перенесено на суходіл.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає власкор Укрінформу.

Відповідаючи на запитання щодо останньої атаки на судно, повʼязане з наркотрафіком, він запевнив, що США мають відповідні законні підстави. «Нам дозволено це робити», - зауважив господар Білого дому.

За його словами, такі удари можуть зрештою відбутися на землі.

«Ми завдамо їм (наркоторговцям - ред.) дуже сильного удару, коли вони проходитимуть по суші, - сказав Трамп. - Ми повністю готові це зробити. І, ймовірно, ми повернемося до Конгресу та пояснимо точно, що робитимемо, коли перейдемо на суходіл».

Як повідомлялося, у результаті американських авіаударів було знищено кілька суден, які перевозили наркотики.

Чимало політиків у США вважають, що ці дії адміністрації Трампа не мають правових підстав і суперечать міжнародному праву.

Тим часом на тлі розгортання американських військ у Карибському басейні лідер Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його країна має 5000 російських ПЗРК на «ключових позиціях протиповітряної оборони».