Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім назвав дату зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня

 

Білий дім анонсував турне президента США до країн Азії, в ході якого Дональд Трамп 30 жовтня має зустрітися в Південній Кореї з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

З відповідною заявою виступила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Завтра (в п'ятницю - ред.) ввечері, о 23-й, президент вирушить з Білого дому до Малайзії, куди прибуде в неділю зранку за місцевим часом», - розповіла вона.

Президент США зустрінеться з прем'єр-міністром Малайзії, а ввечері візьме участь у робочій вечері лідерів АСЕАН.

«У понеділок зранку президент вилетить до Токіо. У вівторок уранці він візьме участь у двосторонній зустрічі з новим прем'єр-міністром Японії», - продовжила речниця.

У середу глава Білого дому вилетить до міста Пусан у Південній Кореї, де проведе зустріч із президентом цієї країни, а також долучиться до роботи саміту АТЕС.

«У четвер зранку (30 жовтня - ред.) президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем, після чого відбуде до Вашингтона», - зазначила Левітт.

Очікується, що ввечері у четвер, після повернення додому, «президент Трамп і перша леді Меланія Трамп візьмуть участь у святкуванні Гелловіну в Білому домі», додала речниця.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4982  0,00 0,00 42,1671  0,09 0,22
EUR 48,3629  0,04 0,07 49,0482  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес