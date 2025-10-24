Білий дім назвав дату зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня

Білий дім анонсував турне президента США до країн Азії, в ході якого Дональд Трамп 30 жовтня має зустрітися в Південній Кореї з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

З відповідною заявою виступила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Завтра (в п'ятницю - ред.) ввечері, о 23-й, президент вирушить з Білого дому до Малайзії, куди прибуде в неділю зранку за місцевим часом», - розповіла вона.

Президент США зустрінеться з прем'єр-міністром Малайзії, а ввечері візьме участь у робочій вечері лідерів АСЕАН.

«У понеділок зранку президент вилетить до Токіо. У вівторок уранці він візьме участь у двосторонній зустрічі з новим прем'єр-міністром Японії», - продовжила речниця.

У середу глава Білого дому вилетить до міста Пусан у Південній Кореї, де проведе зустріч із президентом цієї країни, а також долучиться до роботи саміту АТЕС.

«У четвер зранку (30 жовтня - ред.) президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем, після чого відбуде до Вашингтона», - зазначила Левітт.

Очікується, що ввечері у четвер, після повернення додому, «президент Трамп і перша леді Меланія Трамп візьмуть участь у святкуванні Гелловіну в Білому домі», додала речниця.