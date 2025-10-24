«Радий, що він так вважає»: Трамп відповів на заяву путіна про відсутність суттєвих наслідків від санкцій США

Президент США Дональд Трамп не погодився зі словами глави рф володимира путіна про нібито незначний вплив американських санкцій на росію.

Про це він сказав під час пресконференції.

Напередодні путін стверджував, що нові санкції суттєво не позначаться на економічній ситуації в країні. Самі обмеження він назвав «недружнім актом», що «не зміцнює російсько-американські відносини».

Журналістка запитала Трампа про впевненість очільника кремля у відсутності серйозного впливу санкцій на економіку.

«Добре, я радий, що він так вважає. Я дам вам знати щодо цього через пів року. Побачимо», - відповів американський лідер.

Нагадаємо, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що адміністрація Дональда Трампа вводить нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили компанії «Роснефть» та «Лукойл».

За словами Бессента, це «одні з найбільших санкцій», які Сполучені Штати запроваджували коли-небудь проти російської федерації.

Уже наступного дня Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти росії. Зокрема, до нього ввійшла заборона імпорту російського зрідженого (скрапленого) газу.