Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Радий, що він так вважає»: Трамп відповів на заяву путіна про відсутність суттєвих наслідків від санкцій США

 

Президент США Дональд Трамп не погодився зі словами глави рф володимира путіна про нібито незначний вплив американських санкцій на росію.

Про це він сказав під час пресконференції.

Напередодні путін стверджував, що нові санкції суттєво не позначаться на економічній ситуації в країні. Самі обмеження він назвав «недружнім актом», що «не зміцнює російсько-американські відносини».

Журналістка запитала Трампа про впевненість очільника кремля у відсутності серйозного впливу санкцій на економіку.

«Добре, я радий, що він так вважає. Я дам вам знати щодо цього через пів року. Побачимо», - відповів американський лідер.

Нагадаємо, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що адміністрація Дональда Трампа вводить нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили компанії «Роснефть» та «Лукойл».

За словами Бессента, це «одні з найбільших санкцій», які Сполучені Штати запроваджували коли-небудь проти російської федерації.

Уже наступного дня Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти росії. Зокрема, до нього ввійшла заборона імпорту російського зрідженого (скрапленого) газу.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4982  0,00 0,00 42,1671  0,09 0,22
EUR 48,3629  0,04 0,07 49,0482  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес