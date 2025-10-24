Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 09:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Радий, що він так вважає»: Трамп відповів на заяву путіна про відсутність суттєвих наслідків від санкцій США
09:05 24.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп не погодився зі словами глави рф володимира путіна про нібито незначний вплив американських санкцій на росію.
Про це він сказав під час пресконференції.
Напередодні путін стверджував, що нові санкції суттєво не позначаться на економічній ситуації в країні. Самі обмеження він назвав «недружнім актом», що «не зміцнює російсько-американські відносини».
Журналістка запитала Трампа про впевненість очільника кремля у відсутності серйозного впливу санкцій на економіку.
«Добре, я радий, що він так вважає. Я дам вам знати щодо цього через пів року. Побачимо», - відповів американський лідер.
Нагадаємо, 22 жовтня міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що адміністрація Дональда Трампа вводить нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили компанії «Роснефть» та «Лукойл».
За словами Бессента, це «одні з найбільших санкцій», які Сполучені Штати запроваджували коли-небудь проти російської федерації.
Уже наступного дня Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти росії. Зокрема, до нього ввійшла заборона імпорту російського зрідженого (скрапленого) газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ «Роснєфті» від санкцій - Reuters
|Трамп зупинив торгові переговори з Канадою, образившись за інформаційну кампанію
|Трамп припустив можливість наземної воєнної операції США у Венесуелі
|Білий дім назвав дату зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня
|«Радий, що він так вважає»: Трамп відповів на заяву путіна про відсутність суттєвих наслідків від санкцій США
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
Бізнес
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип