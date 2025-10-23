Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао
23:18 23.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп помилував засудженого засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, Трамп підписав помилування в середу. Нещодавно президент США заявив радникам, що співчуває аргументам про політичне переслідування, пов'язане з Чжао та іншими, повідомило одне з джерел.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп "скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого переслідувала адміністрація [Джо] Байдена у своїй війні проти криптовалюти".
"Війна адміністрації Байдена проти криптовалюти закінчилася", - додала вона.
Видання припустило, що помилування, ймовірно, прокладе шлях для повернення Binance, найбільшої у світі криптобіржі, до США, після того, як компанія визнала себе винною у 2023 році у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей і їй було заборонено вести діяльність у країні.
ЗМІ також зазначило, що з моменту обрання Трампа Binance була ключовим прихильником криптовалютного підприємства його родини World Liberty Financial, яке принесло величезне зростання особистих статків президента.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао
|Туск: Чехія отримала доступ до моря
|ЄС вніс у 19-й пакет санкцій проти Росії привʼязаний до рубля стейблкоїн Шора
|Мадуро на тлі погроз Трампа заявив, що Венесуела має п’ять тисяч російських ПЗРК
|Китай обурився через включення його компаній до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії
|Reuters: Кілька компаній скасували угоди з китайським НПЗ, що потрапив під санкції Британії
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти