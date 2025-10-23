Авторизация

Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао

 

Президент США Дональд Трамп помилував засудженого засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Трамп підписав помилування в середу. Нещодавно президент США заявив радникам, що співчуває аргументам про політичне переслідування, пов'язане з Чжао та іншими, повідомило одне з джерел.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп "скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого переслідувала адміністрація [Джо] Байдена у своїй війні проти криптовалюти".

"Війна адміністрації Байдена проти криптовалюти закінчилася", - додала вона.

Видання припустило, що помилування, ймовірно, прокладе шлях для повернення Binance, найбільшої у світі криптобіржі, до США, після того, як компанія визнала себе винною у 2023 році у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей і їй було заборонено вести діяльність у країні.

ЗМІ також зазначило, що з моменту обрання Трампа Binance була ключовим прихильником криптовалютного підприємства його родини World Liberty Financial, яке принесло величезне зростання особистих статків президента.

Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, США
 

