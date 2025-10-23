Авторизация

Туск: Чехія отримала доступ до моря

 

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що завдяки відкриттю останньої ділянки траси S3 на півночі Польщі Чехія отримала вихід до Балтійського моря.

Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Туска, "може це дивно, але Чехія отримала вихід до моря".

"Ні, це не помилка. У понеділок траса S3 з'єднала всю західну Польщу і Чехію з польським Балтійським морем, з польськими портами. Я розпочав це будівництво у 2007 році, і потрібно було виграти вибори, щоб завершити його у 2025 році", - сказав Туск.

Швидкісна дорога S3 є частиною Транс'європейського транспортного коридору Балтика - Адріатика та фрагментом траси E65, яка з'єднує шведське місто Мальме з грецьким містом Ханья на Криті.

Вся траса має довжину майже 4 тисячі кілометрів і є одним з найважливіших транспортних шляхів Європи. Саме через Польщу проходить близько 470 км цього ключового транспортного коридору.

Вартість реалізації всієї інвестиції в будівництво траси від міста Свіноуйсьце до міста Любавка на кордоні з Чехією в 2007-2025 роках склала понад 15 млрд злотих (понад 3,5 млрд євро), з яких 7,7 млрд злотих було виділено з фондів ЄС.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

