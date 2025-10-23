Фінансові новини
Туск: Чехія отримала доступ до моря
17:41 23.10.2025 |
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що завдяки відкриттю останньої ділянки траси S3 на півночі Польщі Чехія отримала вихід до Балтійського моря.
Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами Туска, "може це дивно, але Чехія отримала вихід до моря".
"Ні, це не помилка. У понеділок траса S3 з'єднала всю західну Польщу і Чехію з польським Балтійським морем, з польськими портами. Я розпочав це будівництво у 2007 році, і потрібно було виграти вибори, щоб завершити його у 2025 році", - сказав Туск.
Швидкісна дорога S3 є частиною Транс'європейського транспортного коридору Балтика - Адріатика та фрагментом траси E65, яка з'єднує шведське місто Мальме з грецьким містом Ханья на Криті.
Вся траса має довжину майже 4 тисячі кілометрів і є одним з найважливіших транспортних шляхів Європи. Саме через Польщу проходить близько 470 км цього ключового транспортного коридору.
Вартість реалізації всієї інвестиції в будівництво траси від міста Свіноуйсьце до міста Любавка на кордоні з Чехією в 2007-2025 роках склала понад 15 млрд злотих (понад 3,5 млрд євро), з яких 7,7 млрд злотих було виділено з фондів ЄС.
