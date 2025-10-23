Фінансові новини
- 23.10.25
- 19:38
- RSS
- мапа сайту
ЄС вніс у 19-й пакет санкцій проти Росії привʼязаний до рубля стейблкоїн Шора
16:35 23.10.2025 |
A7A5 запустили у лютому 2025 року в Киргизстані - одній із небагатьох країн, що не підтримали санкції проти РФ. Розробником токена є компанія A7, яка належить молдовському олігарху Ілану Шору та російському Промсвязьбанку.
Токен розміщено на криптобіржі Grinex, створеній колишніми співробітниками підсанкційної Garantex.
Станом на кінець вересня в обігу перебувало понад 41 млрд токенів A7A5 на суму майже $500 млн, а сумарний обсяг трансакцій склав $68 млрд.
За оцінками ЄС, цей стейблкоїн активно використовувався Росією для обходу санкцій і фінансування повномасштабної війни в Україні.
Так, під санкції ЄС потрапив розробник стейблкоїна A7A5, киргизький емітент цієї криптовалюти й оператор платформи, на якій здійснюється торгівля значними обсягами A7A5.
Обмеження передбачають заборону компаніям із ЄС брати участь у трансакціях з A7A5.
