НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мадуро на тлі погроз Трампа заявив, що Венесуела має п’ять тисяч російських ПЗРК

 

Президент Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела має 5000 російських ПЗРК на «ключових позиціях протиповітряної оборони», на тлі напруженості з США через розгортання американських військових сил в Карибському басейні.

Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.

«Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет «Ігла-С», а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК», - заявив Мадуро під час військового заходу, який транслювався на телебаченні.

Його слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що розглядається можливість початку військових дій у Венесуелі для боротьби проти наркотрафіку та ширших зусиль з ослаблення влади Мадуро, давнього ворога Вашингтона.

Російські ПЗРК «Ігла-С» можуть збивати невеликі повітряні цілі, такі як крилаті ракети та дрони, а також вертольоти та літаки, що летять на низькій висоті. За даними російської державної компанії «Рособоронекспорту», яка експортує системи «Ігла-С», вони мають дальність дії до 6000 метрів і можуть вражати цілі на максимальній висоті 3500 метрів.

Мадуро заявив, що ПЗРК є достатньо легкими, щоб їх міг нести один солдат, і вони були розгорнуті «навіть на останній горі, в останньому селі та останньому місті на території» Венесуели.

За його словами, добровольчі ополчення наразі нараховують понад 8 мільйонів резервістів, хоча експерти ставлять під сумнів як цю цифру, так і якість підготовки військ.

Журналістам не вдалося незалежно перевірити кількість ПЗРК «Ігла-С», про яку заявив Мадуро, але, згідно з військовим балансом, складеним Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), відомо, що вони входять до арсеналу Венесуели. Зокрема міністр оборони Венесуели Володимир Падріно кілька разів фотографувався з пусковими установками в Каракасі.

Як повідомляв Укрінформ, США розгорнули 4500 військових у Карибському басейні, щоб посилити операції проти наркокартелів. Вони здійснили кілька смертоносних ударів по човнах біля узбережжя Карибського басейну, які, як вони стверджують, займалися контрабандою наркотиків.

Законодавці з обох партій у США поставили під сумнів законність ударів по так званих «наркочовнах».

Минулого тижня Трамп заявив, що він уповноважив ЦРУ на проведення таємних операцій у Венесуелі задля усунення від влади авторитарного очільника країни Ніколаса Мадуро.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

