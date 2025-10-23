Китай обурився через включення його компаній до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Уряд Китаю висловив протест Європейському Союзу у зв'язку із включенням китайських компаній до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії через продовження нею загарбницької війни проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми висловили з цього приводу рішучий протест і вже зробили європейській стороні серйозну заяву», - сказав Ґо.

За його словами, Китай не є ні ініціатором «української кризи» (так у КНР офіційно називають війну Росії в Україні), ні її учасником, натомість «послідовно прагне сприяти діалогу та примиренню» і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

«Більшість країн, включаючи держави ЄС та Сполучені Штати, підтримують із Росією регулярні торгові контакти, тому європейська сторона не має жодного права критикувати нормальну взаємодію та співпрацю між китайськими та російськими компаніями», - зазначив речник.

Він наголосив, що китайська сторона вимагає від Євросоюзу припинити використовувати «конфлікт в Україні» як привід для тиску на Китай, оскільки це лише завдає шкоди китайсько-європейським відносинам, та додав, що Пекін вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення надійного захисту своїх законних інтересів.

Напередодні агентство Reuters повідомляло, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії включатиме обмеження проти чотирьох компаній нафтопереробного сектору Китаю, що обходять західні антиросійські санкції, серед яких два приватні китайські нафтопереробні заводи, китайська торговельна фірма та ще одна організація, причетна до обходу санкцій. Остання здебільшого задіяна в секторах поза нафтою.