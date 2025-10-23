Reuters: Кілька компаній скасували угоди з китайським НПЗ, що потрапив під санкції Британії

Кілька постачальників скасували продаж близькосхідної та канадської нафти китайській компанії Yulong Petrochemical після санкцій Великої Британії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Найновіший у Китаї НПЗ потужністю 400 000 барелів на день та один з найбільших споживачів російської нафти в країні потрапив під британські санкції проти Росії минулого тижня.

Серед постачальників, які скасували угоди, є європейські гіганти TotalEnergies, BP, а також Saudi Aramco, Kuwait Petroleum Corp, торговий дім Trafigura та китайський державний трейдер PetroChina International, повідомили джерела.

Більшість скасувань стосуються спотових вантажів, які мали бути завантажені після 13 листопада, коли набудуть чинності санкції. За словами трьох джерел, йдеться про дві партії по 2 млн барелів сирої нафти кожна від Kuwait Petroleum та Aramco.

PetroChina International та TotalEnergies завершили угоди з постачанням важкої сирої нафти Access Western Blend, що експортується з Канади, повідомили два інших джерела.

Trafigura постачала Yulong 2 млн барелів сирої нафти з Оману та Абу-Дабі на місяць за річним контрактом, повідомили джерела, знайомі з угодами компанії з Yulong.

Рішення про скасування контрактів частково пов'язані з побоюваннями щодо можливості здійснювати платежі, оскільки великі західні банки уникатимуть роботи з організаціями, на які поширюються санкції, повідомили джерела.

Агентство припустило, що тепер Yulong, найімовірніше, купуватиме більше російської нафти, яка вже становить близько половини її споживання.

Хоча великі компанії припиняють співпрацю з Yulong, менші компанії без зв'язків з Великою Британією можуть продовжувати її, сказав керівник неназваної компанії, яка продовжує постачання для НПЗ.

Yulong купує від 150 000 до 250 000 барелів російської сирої нафти на день, за оцінками трейдерів та компанії Vortexa, яка відстежує танкери.

За словами двох співрозмовників, компанія забезпечує більшу частину своїх російських постачань від дилерів, пов'язаних з великими російськими виробниками.