Росіянам обіцяють подорожчання товарів через проблеми з логістикою

 

Посилення митних перевірок на кордоні Росії з Казахстаном призвела до величезних черг з фур. Затримки впливають на терміни поставок та вартість товарів, і найближчим часом це може позначитися на їх ціні.

Про це повідомляє російський сайт Retail.ru.

На кордоні накопичилося близько 10 тисяч транспортних засобів, а пропускна здатність пунктів огляду - близько 100 машин на добу. Інфраструктура не розрахована на таку кількість транспортних засобів, що очікують на огляд. Усі найближчі парковки і навіть узбіччя зайняті вантажівками.

"Транзитний контроль на російсько-казахстанському кордоні одночасно посилили обидві сторони. Перевіряють до 99% вантажівок, що прямують до росії. Основна група ризику - вантажі з електронікою та санкційною продукцією, товари подвійного призначення та брендові вироби", - говориться у публікації.

Посилення контролю з боку Казахстану логістичні компанії відчули ще наприкінці весни, повідомляє профільне видання.

Тоді перетин пунктів огляду міг тривати до трьох діб. Затримки на російському кордоні пов'язують з боротьбою з сірим імпортом, нелегальним ввезенням товарів. У жовтні перетин кордону з Росії до Казахстану міг тривати до тижня.

Затримки впливають на терміни поставок та вартість товарів: логістичні ланцюги подовжуються, зростають складські та транспортні витрати. Це найближчим часом може позначитися на ціні виробів, запевнили видання учасники ринку.

"Посилення контролю за ввезенням товарів - не тимчасова проблема, а стійка тенденція", - зазначили у одній з логістичних компаній.

"Обхідних маршрутів для вантажів через інші переходи немає: посилення контролю має системний характер на всіх сухопутних переходах, включаючи Забайкальськ і Примор'я. Контроль посилюватиметься, а "сірі" схеми стануть більш ризикованими", - пояснили виданню.

У компаніях нарікають на збільшення термінів та логістичну невизначеність, особливо для продавців маркетплейсів, які ввозять товари з Китаю. Офіційне ввезення збільшує собівартість товарів вдвічі, каже бізнес.

Між тим, перевізники також "забивають" додаткові витрати у вартість нових відправлень. Що теж так чи інакше позначиться на остаточній ціні, прогнозує ринок.

За матеріалами: Економічна правда
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,05 0,12 41,9050  0,04 0,08
EUR 48,5900  0,07 0,14 48,6200  0,07 0,14

