Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіянам обіцяють подорожчання товарів через проблеми з логістикою
15:11 23.10.2025 |
Посилення митних перевірок на кордоні Росії з Казахстаном призвела до величезних черг з фур. Затримки впливають на терміни поставок та вартість товарів, і найближчим часом це може позначитися на їх ціні.
Про це повідомляє російський сайт Retail.ru.
На кордоні накопичилося близько 10 тисяч транспортних засобів, а пропускна здатність пунктів огляду - близько 100 машин на добу. Інфраструктура не розрахована на таку кількість транспортних засобів, що очікують на огляд. Усі найближчі парковки і навіть узбіччя зайняті вантажівками.
"Транзитний контроль на російсько-казахстанському кордоні одночасно посилили обидві сторони. Перевіряють до 99% вантажівок, що прямують до росії. Основна група ризику - вантажі з електронікою та санкційною продукцією, товари подвійного призначення та брендові вироби", - говориться у публікації.
Посилення контролю з боку Казахстану логістичні компанії відчули ще наприкінці весни, повідомляє профільне видання.
Тоді перетин пунктів огляду міг тривати до трьох діб. Затримки на російському кордоні пов'язують з боротьбою з сірим імпортом, нелегальним ввезенням товарів. У жовтні перетин кордону з Росії до Казахстану міг тривати до тижня.
Затримки впливають на терміни поставок та вартість товарів: логістичні ланцюги подовжуються, зростають складські та транспортні витрати. Це найближчим часом може позначитися на ціні виробів, запевнили видання учасники ринку.
"Посилення контролю за ввезенням товарів - не тимчасова проблема, а стійка тенденція", - зазначили у одній з логістичних компаній.
"Обхідних маршрутів для вантажів через інші переходи немає: посилення контролю має системний характер на всіх сухопутних переходах, включаючи Забайкальськ і Примор'я. Контроль посилюватиметься, а "сірі" схеми стануть більш ризикованими", - пояснили виданню.
У компаніях нарікають на збільшення термінів та логістичну невизначеність, особливо для продавців маркетплейсів, які ввозять товари з Китаю. Офіційне ввезення збільшує собівартість товарів вдвічі, каже бізнес.
Між тим, перевізники також "забивають" додаткові витрати у вартість нових відправлень. Що теж так чи інакше позначиться на остаточній ціні, прогнозує ринок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіянам обіцяють подорожчання товарів через проблеми з логістикою
|Прем’єр Бельгії назвав три умови, за яких підтримає «репараційну позику» для України
|ЄС відмовиться від російського СПГ до 1 січня 2027 року
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема, СШП і карток "Мир"
|Євросоюз заборонив європейським туроператорам організовувати турпоїздки до РФ
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти