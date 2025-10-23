ЄС відмовиться від російського СПГ до 1 січня 2027 року

Країни ЄС до 1 січня 2027 року завершать процес відмови від російського скрапленого природного газу (СПГ), йдеться в опублікованому в четвер 19-му пакеті санкцій Євросоюзу проти РФ.

Зазначається, що мета ЄС - "заборона на купівлю, імпорт, пряме або непряме передання в ЄС СПГ із Росії". Також, згідно з планом, під заборону потрапить "надання відповідної технічної та фінансової допомоги".

У документі пояснюється, що перший етап заборони на закупівлю СПГ із РФ набуде чинності 25 квітня 2026 року і стосуватиметься лише частини контрактів. Повну заборону заплановано до 1 січня 2027 року.

Згідно з текстом опублікованого документа, з 25 квітня 2026 року країнам ЄС заборонено купувати, імпортувати або транспортувати СПГ, вироблений або експортований із Росії. Також заборонено надавати прямо або опосередковано технічну підтримку, брокерські послуги, фінансові та інші послуги, пов'язані з цією забороною.

При цьому заборона застосовується лише з січня 2027 року в разі, якщо йдеться про контракт на поставку СПГ (за винятком деривативу), тривалість якого перевищує один рік, і його було укладено до 17 червня 2025 року, та якщо контракт після цього не змінювався, за винятком випадків, якщо зміни обмежуються зниженням контрактних обсягів, зниженням цін або штрафів, зміною умов про конфіденційність, зміною операційних процедур, таких як процедура комунікації, зміною адрес сторін, передачею контрактних зобов'язань між аффіліатами, а також зміною умов про конфіденційність.

Крім того, такою зміною в контракті може стати постачання СПГ країнам, які не мають виходу до моря, а коригування контракту стосуються змін у національних пунктах доставки.

Водночас, згідно з постановою Ради ЄС, Євросоюз посилює заходи щодо нафтової сфери Росії.

Так, у пресрелізі йдеться про те, що 19-й пакет санкцій передбачає посилення раніше запровадженої заборони на транзакції щодо компаній "Роснєфть" і "Газпром нєфть".