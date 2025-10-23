Авторизация

Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink

 

Європейські аерокосмічні групи оприлюднили в четвер попередню угоду про об'єднання своїх збиткових підрозділів з виробництва супутників, об'єднавши сили після місяців переговорів, щоб протистояти стрімкому зростанню конкурентів на чолі з компанією Starlink Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters.

Довгоочікувана угода між Airbus, Thales і Leonardo, має на меті створити нове підприємство, починаючи з 2027 року, за умови схвалення європейськими регуляторними органами, які в минулому чинили опір таким крокам.

Нова компанія, назва якої поки що не розголошується, буде мати 25 000 співробітників по всій Європі та річний дохід у розмірі 6,5 млрд євро (7,58 млрд доларів) за даними на 2024 рік, йдеться в заяві компаній.

Airbus володітиме 35% акцій, а Thales і Leonardo - по 32,5%, йдеться в заяві, в якій також зазначено, що компанія буде працювати під спільним контролем "з збалансованою структурою управління".

За словами компаній, об'єднання космічних підрозділів має принести "середньотризначні" мільйони євро синергії від операційного доходу на рік, починаючи з п'ятого року.

Переговори між трьома аерокосмічними групами під кодовою назвою "Проект Бромо" розпочалися минулого року з метою скопіювати модель співпраці європейського виробника ракет MBDA, який належить Airbus, Leonardo і BAE Systems.

Провідні європейські виробники супутників давно конкурують у будівництві складних космічних апаратів на геостаціонарній орбіті, але зазнали удару від появи дешевих мініатюрних супутників на низькій навколоземній орбіті.

Генеральні директори трьох компаній заявили в спільній декларації, що злиття допоможе урядам забезпечити "автономію Європи в стратегічній космічній сфері".

Угода об'єднає виробничу та сервісну діяльність Thales Alenia Space і Telespazio - двох спільних підприємств Leonardo і Thales - а також різні космічні та цифрові бізнеси Airbus, решту космічної діяльності, що належить Leonardo і Thales SESO.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

