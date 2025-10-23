Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
11:32 23.10.2025 |
Європейські аерокосмічні групи оприлюднили в четвер попередню угоду про об'єднання своїх збиткових підрозділів з виробництва супутників, об'єднавши сили після місяців переговорів, щоб протистояти стрімкому зростанню конкурентів на чолі з компанією Starlink Ілона Маска.
Про це повідомляє Reuters.
Довгоочікувана угода між Airbus, Thales і Leonardo, має на меті створити нове підприємство, починаючи з 2027 року, за умови схвалення європейськими регуляторними органами, які в минулому чинили опір таким крокам.
Нова компанія, назва якої поки що не розголошується, буде мати 25 000 співробітників по всій Європі та річний дохід у розмірі 6,5 млрд євро (7,58 млрд доларів) за даними на 2024 рік, йдеться в заяві компаній.
Airbus володітиме 35% акцій, а Thales і Leonardo - по 32,5%, йдеться в заяві, в якій також зазначено, що компанія буде працювати під спільним контролем "з збалансованою структурою управління".
За словами компаній, об'єднання космічних підрозділів має принести "середньотризначні" мільйони євро синергії від операційного доходу на рік, починаючи з п'ятого року.
Переговори між трьома аерокосмічними групами під кодовою назвою "Проект Бромо" розпочалися минулого року з метою скопіювати модель співпраці європейського виробника ракет MBDA, який належить Airbus, Leonardo і BAE Systems.
Провідні європейські виробники супутників давно конкурують у будівництві складних космічних апаратів на геостаціонарній орбіті, але зазнали удару від появи дешевих мініатюрних супутників на низькій навколоземній орбіті.
Генеральні директори трьох компаній заявили в спільній декларації, що злиття допоможе урядам забезпечити "автономію Європи в стратегічній космічній сфері".
Угода об'єднає виробничу та сервісну діяльність Thales Alenia Space і Telespazio - двох спільних підприємств Leonardo і Thales - а також різні космічні та цифрові бізнеси Airbus, решту космічної діяльності, що належить Leonardo і Thales SESO.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіянам обіцяють подорожчання товарів через проблеми з логістикою
|Прем’єр Бельгії назвав три умови, за яких підтримає «репараційну позику» для України
|ЄС відмовиться від російського СПГ до 1 січня 2027 року
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема, СШП і карток "Мир"
|Євросоюз заборонив європейським туроператорам організовувати турпоїздки до РФ
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти