Генсек НАТО розповів про зустріч з Трампом

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поділився деталями обговорення з президентом США Дональдом Трампом щодо зусиль для припинення російсько-української війни на їхній зустрічі у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Рютте зазначив, що у розмові з Трампом йшлося про підтримку, яку надає НАТО для наближення справедливого і сталого миру в Україні.

"Я вдячний президенту Трампу за його ключові зусилля для припинення вбивств. Припинення вогню - перший крок для цього, вони мають "зупинитися там, де є". Україна готова, і важливо, щоб усі продовжували застосовувати тиск, щоб посадити за стіл переговорів Росію - через підтримку України, санкції, зокрема проти тіньового флоту, та інші заходи", - написав Марк Рютте.

Білий дім також опублікував коментар щодо зустрічі, процитувавши Трампа, що між ним і Рютте були "дуже гарні обговорення" і "справи щодо України і Росії йдуть досить добре".

Приблизно у ті ж години оголосили перші за другої адміністрації Дональда Трампа масштабні санкції проти Росії - проти "Роснєфті", "Лукойлу" та їхніх дочірніх компаній.

У спілкуванні з репортерами Трамп сказав, що поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті, та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.
 

