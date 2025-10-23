Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Копейську Челябінської області РФ на військовому заводі стався вибух, є загиблі

 

У російському Копейську Челябінської області ввечері, 22 жовтня, пролунав потужний вибух на заводі «Пластмас», загинули 9 людей.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.

Губернатор регіону Олексій Текслер підтвердив факт надзвичайної події та повідомив спочатку про чотирьох загиблих.

«Стався вибух на одному з підприємств міста Копейська. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу. Загрози мешканцям міста та цивільним об'єктам немає», - написав Текслер у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив, що загинуло 9 людей, пише Настоящее время.

Версія атаки удару безпілотника не підтвердилась, додав Текслер.

Вибухова хвиля була такої сили, що її почули в декількох районах Челябінська, а в сусідніх будинках вибило вікна. Територію заводу «Пластмас» оточила поліція, екстрені служби і слідчі.

АТ «Завод Пластмас» спеціалізується на виробництві вибухових речовин і боєприпасів, а також утилізації боєприпасів з вичерпаним терміном зберігання. Підприємство входить до холдингу «Технодинаміка» держкорпорації «Ростех».
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,05 0,12 41,9050  0,04 0,08
EUR 48,5900  0,07 0,14 48,6200  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес