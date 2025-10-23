У Копейську Челябінської області РФ на військовому заводі стався вибух, є загиблі

У російському Копейську Челябінської області ввечері, 22 жовтня, пролунав потужний вибух на заводі «Пластмас», загинули 9 людей.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.

Губернатор регіону Олексій Текслер підтвердив факт надзвичайної події та повідомив спочатку про чотирьох загиблих.

«Стався вибух на одному з підприємств міста Копейська. На місце прибули всі оперативні служби, розгорнуто роботу штабу. Загрози мешканцям міста та цивільним об'єктам немає», - написав Текслер у своєму телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив, що загинуло 9 людей, пише Настоящее время.

Версія атаки удару безпілотника не підтвердилась, додав Текслер.

Вибухова хвиля була такої сили, що її почули в декількох районах Челябінська, а в сусідніх будинках вибило вікна. Територію заводу «Пластмас» оточила поліція, екстрені служби і слідчі.

АТ «Завод Пластмас» спеціалізується на виробництві вибухових речовин і боєприпасів, а також утилізації боєприпасів з вичерпаним терміном зберігання. Підприємство входить до холдингу «Технодинаміка» держкорпорації «Ростех».