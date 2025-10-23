Reuters: індійські НПЗ перевіряють свої постачання після санкцій США проти «Роснєфті» та «Лукойла»

Нафтопереробні заводи державної власності в Індії з'ясовують, чи їхні поточні контракти з російськими компаніями не будуть суперечити новим санкціям США проти "Роснєфті" та "Лукойла".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, державні індійські НПЗ почали перевіряти документацію про своїх постачальників, щоб гарантувати, що не отримують нафту напряму від "Роснєфті" та "Лукойла" - після того, як російські нафтові гіганти опинилися під санкціями США.

Йдеться про такі НПЗ як Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp, Mangalore Refinery and Petrochemicals. Офіційно вони не робили заяв з цього приводу.

Мінфін США дав час до 21 листопада на те, щоб усі згорнули співпрацю з підсанкційними компаніями.

Індійські державні НПЗ рідко купують нафту напряму від "Роснєфті" та "Лукойла", частіше вона потрапляє туди через посередників.

Нещодавно Трамп сказав, що Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

Купівля Індією значних обсягів російських енергоресурсів була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією - зокрема, його 50-відсоткові мита на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі.

Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.

Також Дональд Трамп заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.