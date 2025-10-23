Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: індійські НПЗ перевіряють свої постачання після санкцій США проти «Роснєфті» та «Лукойла»

 

Нафтопереробні заводи державної власності в Індії з'ясовують, чи їхні поточні контракти з російськими компаніями не будуть суперечити новим санкціям США проти "Роснєфті" та "Лукойла".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, державні індійські НПЗ почали перевіряти документацію про своїх постачальників, щоб гарантувати, що не отримують нафту напряму від "Роснєфті" та "Лукойла" - після того, як російські нафтові гіганти опинилися під санкціями США.

Йдеться про такі НПЗ як Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp, Mangalore Refinery and Petrochemicals. Офіційно вони не робили заяв з цього приводу.

Мінфін США дав час до 21 листопада на те, щоб усі згорнули співпрацю з підсанкційними компаніями.

Індійські державні НПЗ рідко купують нафту напряму від "Роснєфті" та "Лукойла", частіше вона потрапляє туди через посередників.

Нещодавно Трамп сказав, що Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

Купівля Індією значних обсягів російських енергоресурсів була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією - зокрема, його 50-відсоткові мита на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі.

Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.

Також Дональд Трамп заявив, що планує поговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, аби той перестав купувати нафту Росії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес