Рубіо каже, що США відкриті до подальших переговорів з Росією, попри нові санкції
09:15 23.10.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перші за теперішньої адміністрації Трампа нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон надалі відмовляється від переговорів з Москвою.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить CNN.
Рубіо сказав, що рішення Трампа нарешті вдарити санкціями по Росії не мало би бути несподіваним.
"Президент неодноразово казав вже кілька місяців, що у якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо з мирною угодою не буде прогресу. Тож сьогодні він вирішив щось зробити", - зазначив держсекретар.
Він наголосив, що це не означає відмови Вашингтона від подальших контактів з Москвою.
"Ми все ще хотіли би зустрічей з російською стороною... У мене була хороша розмова з очільником МЗС Лавровим, і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру", - сказав Марко Рубіо.
Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.
У спілкуванні з репортерами Трамп сказав, що поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті, та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.
Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.
Перед цим з'явилася низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, може не відбутися - через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги щодо того, як має закінчитися російсько-українська війна.
