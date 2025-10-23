Фінансові новини
Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті
09:10 23.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що передумав зустрічатися з правителем Росії Владіміром Путіним у Будапешті ближчим часом, про що вони домовились у телефонній розмові минулого тижня.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Трамп у середу сказав ЗМІ у Білому домі, що відмовився від планів зустрічі з Путіним найближчим часом.
"Не виглядає так, що ми рухаємося у ту точку, у яку маємо прийти - тож я скасував її (зустріч - Ред.). Але ми це зробимо у майбутньому", - сказав президент США.
Крім того, він визнав розчарування тим, як повільно рухаються переговори з Росією.
"Щоразу, коли я говорю з Владіміром, у нас хороші розмови - а потім вони нічим не закінчуються. Вони просто нічим не закінчуються", - зазначив Трамп.
Водночас на уточнююче питання від журналістів, чи думає він, що Путін прагне завершення війни, Трамп відповів ствердно.
"Думаю, вони хочуть миру, думаю, вони обоє хочуть миру. Зараз це тягнеться вже майже чотири роки... Якби я був президентом, це б ніколи не почалося. Але так, зараз вже час", - сказав Дональд Трамп.
Як відомо, 22 жовтня США вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть" та їхніх дочірніх компаній. Санкції пояснили небажанням Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.
Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.
Перед цим з'явилася низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, опинилась під питанням через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги щодо того, як має закінчитися російсько-українська війна.
Водночас Кремль та влада Угорщини переконували, що підготовка до зустрічі триває, та називали повідомлення спробами зірвати її.
