Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент
23:34 22.10.2025 |
Передбачуваний вступ Сербії до Євросоюзу передбачає її відповідність принципам і єдиній політиці ЄС, зокрема зовнішній, частиною якої є санкції проти РФ, наголошується в резолюції, ухваленій Європарламентом (ЄП) у середу.
За резолюцію проголосували 457 євродепутатів, 103 були проти, і 72 парламентарії утрималися.
На пленарній сесії ЄП у Страсбургу Європарламент наголосив "на своїй твердій прихильності до перспектив членства Сербії в ЄС за умови досягнення відчутного прогресу в сфері демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності спільній зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС і санкціям проти Росії".
Резолюцію ухвалили у зв'язку з "тривалою політичною поляризацією і державними репресіями в Сербії через рік після трагедії в Новому Саді". Згідно з документом, "сербське керівництво несе політичну відповідальність за ескалацію репресій, впровадження насильства як норми і ослаблення демократії в країні".
Депутати ЄП зажадали всебічного і прозорого судового розгляду, щоб притягнути до відповідальності винних в обваленні навісу на залізничному вокзалі, що спричинило загибель людей.
Європарламент також закликав "до негайного і повного виконання рекомендацій міжнародної місії зі спостереження за виборами БДІПЛ ОБСЄ для забезпечення вільних і чесних виборів у Сербії".
У резолюції висловлено підтримку якнайшвидшому направленню до Сербії місії ЄС зі встановлення фактів за участю Європейського парламенту "для оцінювання ситуації на місці, включно зі станом демократії, тривалими протестами і репресіями щодо їхніх учасників".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Шведський оборонний гігант Saab планує виробляти системи ППО в Україні
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії
|ЗМІ: Трамп вимагає $230 млн компенсації у підконтрольного йому Мін'юсту
|Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент
|Південна Корея почала купувати колумбійське вугілля замість російського
|Тайвань запустить «дипломатію дронів» для допомоги союзникам запустить «дипломатію дронів» для допомоги союзникам
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц