Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент

 

Передбачуваний вступ Сербії до Євросоюзу передбачає її відповідність принципам і єдиній політиці ЄС, зокрема зовнішній, частиною якої є санкції проти РФ, наголошується в резолюції, ухваленій Європарламентом (ЄП) у середу.

За резолюцію проголосували 457 євродепутатів, 103 були проти, і 72 парламентарії утрималися.

На пленарній сесії ЄП у Страсбургу Європарламент наголосив "на своїй твердій прихильності до перспектив членства Сербії в ЄС за умови досягнення відчутного прогресу в сфері демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності спільній зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС і санкціям проти Росії".

Резолюцію ухвалили у зв'язку з "тривалою політичною поляризацією і державними репресіями в Сербії через рік після трагедії в Новому Саді". Згідно з документом, "сербське керівництво несе політичну відповідальність за ескалацію репресій, впровадження насильства як норми і ослаблення демократії в країні".

Депутати ЄП зажадали всебічного і прозорого судового розгляду, щоб притягнути до відповідальності винних в обваленні навісу на залізничному вокзалі, що спричинило загибель людей.

Європарламент також закликав "до негайного і повного виконання рекомендацій міжнародної місії зі спостереження за виборами БДІПЛ ОБСЄ для забезпечення вільних і чесних виборів у Сербії".

У резолюції висловлено підтримку якнайшвидшому направленню до Сербії місії ЄС зі встановлення фактів за участю Європейського парламенту "для оцінювання ситуації на місці, включно зі станом демократії, тривалими протестами і репресіями щодо їхніх учасників".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Сербія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес