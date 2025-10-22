Фінансові новини
Тайвань запустить «дипломатію дронів» для допомоги союзникам запустить «дипломатію дронів» для допомоги союзникам
23:27 22.10.2025 |
Тайвань розпочне ініціативу щодо «дипломатії дронів», аби постачати їх своїм союзникам для цивільного використання та однодумцям у Європі, які стикаються з військовими загрозами з боку росії.
Про це пише CNA.
Під час виступу на форумі ЄС - Тайвань з питань технологій та експорту дронів, керівник Департаменту міжнародних справ неурядових організацій Міністерства закордонних справ Чарлі Чанґ зазначив, що розвиток тайванської індустрії дронів відстає від розвитку секторів інформаційно-комунікаційних технологій та штучного інтелекту.
Він пояснив це недостатнім обсягом виробництва, з чим боротиметься урядовий план закупівлі майже 50 000 військових дронів у місцевих виробників до 2027 року та збільшення експорту дронів.
Для цього, за словами Чанґа, МЗС планує створити «робочу групу з питань дипломатії за допомогою дронів», яка виконуватиме свою роботу у два етапи.
Перший етап буде зосереджений на постачанні дронів союзникам Тайваню, які використовуватимуть у сільському господарстві, логістиці, запобіганні стихійним лихам, береговій охороні, охороні здоров'я та спостереженні за інфраструктурою.
А от другий потрібен для однодумців і міжнародних партнерів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, як-от Японія та Філіппіни. Йтиметься про постачання безпілотних надводних суден, дронів та підводних дронів.
Крім того, Тайвань постачатиме продукцію країнам Центральної та Східної Європи, яким загрожує росія, зокрема Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії та Німеччині.
«Оскільки російсько-українська війна триває, сусідні країни зазнають переслідувань з боку російських безпілотників і прагнуть побудувати мережу протиповітряної оборони», - зауважив Чанґ.
А втім, чітких термінів запуску «дронової дипломатії» поки немає.
