Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни Північної Європи домовились про спільну закупівлю БпЛА

 

Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія готують спільні закупівлі безпілотних авіаційних систем та супутніх технологій.

Технічна угода була підписана в Гельсінкі 22 жовтня 2025 року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.

"Ми сприятимемо багатонаціональним операціям в Скандинавському регіоні шляхом посилення співпраці в галузі безпілотних авіаційних систем. Ми також посилимо співпрацю між країнами Північної Європи на підтримку України", - заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен.

"Оскільки технології розвиваються, а потреби в оновленні не зменшуються, є всі підстави для співпраці між країнами Північної Європи в цій галузі. Крім того, зростаючі обсяги спільних закупівель дають змогу промисловості збільшити свої виробничі потужності та зменшити національні витрати країн на закупівлі", - додав він.

Окрім власне закупівель, співпраця також буде посилюватися у сферах досліджень і розробок, навчання та обміну інформацією.

Окремо чотири країни також розпочнуть закупівлю мікророзмірних дронів в рамках партнерства з Агенцією НАТО з підтримки і постачання і закупівель, а також закупівлю мінідронів в рамках угод з Міністерством оборони Данії.

Минулого тижня стало відомо, що найближчим часом Нідерланди профінансують новий пакет допомоги на 90 млн євро для виробництва в Україні розвідувальних та ударних дронів.

Також повідомлялося, що Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, планує співпрацю з ЄС у його нових програмах переозброєння та захисту від безпілотників.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес