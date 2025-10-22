Країни Північної Європи домовились про спільну закупівлю БпЛА

Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія готують спільні закупівлі безпілотних авіаційних систем та супутніх технологій.

Технічна угода була підписана в Гельсінкі 22 жовтня 2025 року, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.

"Ми сприятимемо багатонаціональним операціям в Скандинавському регіоні шляхом посилення співпраці в галузі безпілотних авіаційних систем. Ми також посилимо співпрацю між країнами Північної Європи на підтримку України", - заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен.

"Оскільки технології розвиваються, а потреби в оновленні не зменшуються, є всі підстави для співпраці між країнами Північної Європи в цій галузі. Крім того, зростаючі обсяги спільних закупівель дають змогу промисловості збільшити свої виробничі потужності та зменшити національні витрати країн на закупівлі", - додав він.

Окрім власне закупівель, співпраця також буде посилюватися у сферах досліджень і розробок, навчання та обміну інформацією.

Окремо чотири країни також розпочнуть закупівлю мікророзмірних дронів в рамках партнерства з Агенцією НАТО з підтримки і постачання і закупівель, а також закупівлю мінідронів в рамках угод з Міністерством оборони Данії.

Минулого тижня стало відомо, що найближчим часом Нідерланди профінансують новий пакет допомоги на 90 млн євро для виробництва в Україні розвідувальних та ударних дронів.

Також повідомлялося, що Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, планує співпрацю з ЄС у його нових програмах переозброєння та захисту від безпілотників.