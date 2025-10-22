Фінансові новини
- 22.10.25
- 18:37
- RSS
- мапа сайту
Велика Британія звільнила від санкцій німецькі дочірні підприємства Роснєфті
15:56 22.10.2025
Уряд Великої Британії у середу, 22 жовтня, видав спеціальну ліцензію, яка дозволяє британським компаніям і банкам продовжувати співпрацю з двома німецькими дочірніми підприємствами підсанкційної компанії "Роснєфть". Про це пише Reuters.
Йдеться про компанії Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які наразі перебувають під контролем Німеччини щонайменше до березня 2026 року.
Минулого тижня Британія запровадила новий пакет санкцій проти Роснєфті та Лукойлу, звинувативши ці компанії у фінансуванні війни Росії проти України.
Втім, британська влада зробила виняток для двох німецьких підрозділів російської нафтової компанії, бо вони фактично не контролюються Москвою - Берлін узяв їх під державне управління ще у вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Так зване "довірче управління" (trusteeship) дозволяє німецькому уряду керувати частками Роснєфті у ключових нафтопереробних заводах країни - PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.
Цей режим продовжується кожні шість місяців, щоб гарантувати стабільні постачання енергії.
