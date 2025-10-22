Авторизация

Європарламент узгодив позицію щодо повної відмови від газу й нафти з РФ

 

Європарламент узгодив свою позицію щодо проєкту про повну відмову від газу й нафти з Росії, що є новим кроком до ухвалення Євросоюзом цього рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення опублікувала пресслужба Європарламенту.

У середу 22 жовтня євродепутати підтримали рішення про початок переговорів з данським головуванням щодо повної заборони імпорту російського газу й нафти.

Тепер Європарламент і Рада ЄС, яка вже погодила пропозицію зі свого боку, почнуть переговори для фіналізації проєкту перед розглядом у першому читанні.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 жовтня переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина.

Ключові теги: ЄС, Росія
 

