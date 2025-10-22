Нідерланди приєдналися до американської програми зі створення бойових безпілотних літаків

Нідерланди стали партнером у програмі військово-повітряних сил США "Collaborative Combat Aircraft", передає Hartpunkt. Як повідомило Міністерство оборони Нідерландів, у межах ініціативи розроблятимуться автономні безпілотні авіаційні системи, що керуватимуться пілотами з бойових літаків. Відповідну декларацію про такі наміри підписав державний секретар оборони Нідерландів Гейс Тейнман у посольстві Нідерландів в США.

За словами Тейнмана, цей крок демонструє прагнення країни до розвитку інновацій та міжнародної співпраці у сфері безпілотних систем. Це один із п'яти ключових напрямів стратегії оборонної промисловості та інновацій, представленої Нідерландами у квітні.

Collaborative Combat Aircraft (CCA) - це програма ВПС США зі створення безпілотних бойових літальних апаратів, які діятимуть у зв'язці з пілотованими винищувачами, як-от F-35 чи F-15EX. Такі дрони мають виконувати розвідку, подавлення ППО та нанесення ударів, працюючи автономно або під контролем пілота винищувача. Програма спрямована на зниження ризиків для пілотів і розширення бойових можливостей авіації за рахунок штучного інтелекту та модульних систем озброєння.

Крім того, Нідерланди співпрацюють з американською оборонною компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) над створенням менших безпілотників для завдань розвідки, спостереження та збору інформації. Виробництво здійснюватиме нідерландська компанія VDL, а перші системи планують ввести в експлуатацію вже наступного року.

Міноборони Нідерландів вважає, що у довгостроковій перспективі до американської програми досліджень і розробок можуть долучитися також нідерландські наукові установи та компанії. За даними відомства, підписання меморандуму про наміри є лише початком цієї співпраці, а впродовж найближчих років сторони планують деталізувати та розширити угоди.