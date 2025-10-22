Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди приєдналися до американської програми зі створення бойових безпілотних літаків

Нідерланди приєдналися до американської програми зі створення бойових безпілотних літаків

 

Нідерланди стали партнером у програмі військово-повітряних сил США "Collaborative Combat Aircraft", передає Hartpunkt. Як повідомило Міністерство оборони Нідерландів, у межах ініціативи розроблятимуться автономні безпілотні авіаційні системи, що керуватимуться пілотами з бойових літаків. Відповідну декларацію про такі наміри підписав державний секретар оборони Нідерландів Гейс Тейнман у посольстві Нідерландів в США.

За словами Тейнмана, цей крок демонструє прагнення країни до розвитку інновацій та міжнародної співпраці у сфері безпілотних систем. Це один із п'яти ключових напрямів стратегії оборонної промисловості та інновацій, представленої Нідерландами у квітні.

Collaborative Combat Aircraft (CCA) - це програма ВПС США зі створення безпілотних бойових літальних апаратів, які діятимуть у зв'язці з пілотованими винищувачами, як-от F-35 чи F-15EX. Такі дрони мають виконувати розвідку, подавлення ППО та нанесення ударів, працюючи автономно або під контролем пілота винищувача. Програма спрямована на зниження ризиків для пілотів і розширення бойових можливостей авіації за рахунок штучного інтелекту та модульних систем озброєння.

Крім того, Нідерланди співпрацюють з американською оборонною компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) над створенням менших безпілотників для завдань розвідки, спостереження та збору інформації. Виробництво здійснюватиме нідерландська компанія VDL, а перші системи планують ввести в експлуатацію вже наступного року.

Міноборони Нідерландів вважає, що у довгостроковій перспективі до американської програми досліджень і розробок можуть долучитися також нідерландські наукові установи та компанії. За даними відомства, підписання меморандуму про наміри є лише початком цієї співпраці, а впродовж найближчих років сторони планують деталізувати та розширити угоди.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7425  0,01 0,02 41,7500  0,02 0,04
EUR 48,3850  0,09 0,18 48,4200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес