Макрон: Франція не зупинила пенсійну реформу, а відклала. Може бути референдум

Пенсійна реформа у Франції не скасована й не призупинена, а лише відкладена, заявив у вівторок президент країни Емманюель Макрон, пише Le Figaro. Він припускає, що це питання стане предметом загальнонаціонального референдуму.

За словами Макрона, перспектива референдуму є реальною, але спочатку "треба чітко визначитися, з якого саме питання він має відбутися".

Президент також відкинув твердження, що уряд "призупинив" реформу 2023 року, пояснивши, що йдеться лише про відтермінування її реалізації. За його словами, рішення ухвалено "в інтересах умиротворення", щоб дати змогу прем'єр-міністрові знайти компроміс під час обговорення бюджету на 2026 рік, зокрема з Соціалістичною партією.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню 14 жовтня у своїй промові в Національних зборах прямо вжив слово "призупинення".

"Я запропоную парламенту вже цієї осені тимчасово зупинити пенсійну реформу 2023 року до президентських виборів", - сказав він.

Макрон, однак, наполягає, що йдеться не про скасування, а лише про зсув термінів. Зокрема, підвищення пенсійного віку до 63 років, заплановане на 1 січня 2027 року, буде відкладене до 1 січня 2028 року - "з компенсацією завдяки економії бюджетних коштів".

Він додав, що ухвалена у 2023 році пенсійна реформа необхідна для Франції й що "дебати з цього питання доведеться відновити - але спокійно".

"Найголовніше зараз - стабільність і зважене бюджетне обговорення. А вже потім, у спокійній атмосфері, до роботи над пенсійною темою знову зможуть повернутися профспілки й роботодавці. І на цій основі ми визначимо подальші кроки", - сказав він.