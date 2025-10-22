У росії просувають фейковий Telegram, який стежить за користувачами

У росії почали активно поширювати неофіційний клієнт месенджера Telegram під назвою Telega, який нібито дозволяє обходити блокування дзвінків. Як з'ясували фахівці, додаток працює на інфраструктурі VK та російського державного месенджера Max, повністю підконтрольній уряду рф.

За даними Центру протидії дезінформації, Telega працює на інфраструктурі, підконтрольній уряду рф. Зокрема, сервери месенджеру використовують внутрішній домен VK - dal.mvk.com, а дзвінки проходять через платформу calls.okcdn.ru, що належить держмесенджеру MAX. У коді програми виявили службовий API-ключ VK і функцію "чорного списку" каналів, яку можна активувати дистанційно.

За даними дослідників, авторизація відбувається через чат-бот і SMS, що дозволяє отримувати IP-адреси, номери телефонів, час сесій і метадані листувань користувачів. Це створює можливість для збору персональних даних та контролю активності в месенджері.

Перша версія клієнта вийшла в App Store у лютому 2025 року під назвою "Даль", а згодом з'явилася в RuStore і Google Play. У вересні додаток перейменували на Telega, його вже завантажили понад 130 тисяч разів.

Фактично держава отримала спосіб проникати у смартфони громадян під приводом "обходу цензури". Аналітики називають це черговим кроком до побудови в росії системи цифрового контролю над суспільством.

