Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У росії просувають фейковий Telegram, який стежить за користувачами
09:30 22.10.2025 |
У росії почали активно поширювати неофіційний клієнт месенджера Telegram під назвою Telega, який нібито дозволяє обходити блокування дзвінків. Як з'ясували фахівці, додаток працює на інфраструктурі VK та російського державного месенджера Max, повністю підконтрольній уряду рф.
За даними Центру протидії дезінформації, Telega працює на інфраструктурі, підконтрольній уряду рф. Зокрема, сервери месенджеру використовують внутрішній домен VK - dal.mvk.com, а дзвінки проходять через платформу calls.okcdn.ru, що належить держмесенджеру MAX. У коді програми виявили службовий API-ключ VK і функцію "чорного списку" каналів, яку можна активувати дистанційно.
За даними дослідників, авторизація відбувається через чат-бот і SMS, що дозволяє отримувати IP-адреси, номери телефонів, час сесій і метадані листувань користувачів. Це створює можливість для збору персональних даних та контролю активності в месенджері.
Перша версія клієнта вийшла в App Store у лютому 2025 року під назвою "Даль", а згодом з'явилася в RuStore і Google Play. У вересні додаток перейменували на Telega, його вже завантажили понад 130 тисяч разів.
Фактично держава отримала спосіб проникати у смартфони громадян під приводом "обходу цензури". Аналітики називають це черговим кроком до побудови в росії системи цифрового контролю над суспільством.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російську владу попередили про закриття сотень тисяч малих бізнесів через підвищення податків
|У росії просувають фейковий Telegram, який стежить за користувачами
|Експорт швейцарських годинників до США обвалився через Трампові мита
|В ЄС обговорять торговельну політику щодо Китаю, - Bloomberg
|Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено
|Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний
Бізнес
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути