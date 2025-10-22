Фінансові новини
Експорт швейцарських годинників до США обвалився через Трампові мита
09:16 22.10.2025 |
Після запровадження Сполученими Штатами драконівського тарифу на товари зі Швейцарії експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
В асоціації виробників галузі заявили, що внаслідок нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа на товари зі Швейцарії, експорт швейцарських годинників до США у вересні 2025 року обвалився на 55,6%.
Це стало продовженням після падіння експорту у серпні на 23,9%. Після перших тарифних анонсів Трампа експорт швейцарських годинників підскочив на 149,2%.
Нагадаємо, адміністрація Трампа запровадила для швейцарських товарів ставку у розмірі 39%.
Натомість спостерігається зростання експорту цієї продукції на ринки в Азії.
Швейцарія була приголомшена запровадженням проти неї набагато вищих тарифів, аніж проти ЄС та багатьох інших торгових партнерів США. На тлі цього в країні лунали заклики відмовитися від закупівлі винищувачів F-35, які, на додачу, коштуватимуть на $1,6 млрд доларів більше, ніж початково очікувалося.
Деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США.
