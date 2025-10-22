В ЄС обговорять торговельну політику щодо Китаю, - Bloomberg

Німеччина та Франція підтримують обговорення торговельної політики щодо Китаю на саміті Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, Німеччина та Франція виступили за включення питання щодо обмежувальних торговельних заходів щодо Китаю до порядку денного саміту ЄС у Брюсселі в четвер, 23 жовтня.

Франція та Польща запропонували додати до висновків саміту рядок щодо шкідливих економічних дій Китаю, повідомили джерела.

Німеччина ж готова обговорити використання найпотужнішого заходу блоку у відповідь у торгівлі - так званого інструменту боротьби з примусом (anti-coercion instrument). Він розроблений, аби завдати удару країнам, які використовують торговельні та економічні заходи для підштовхування блоку до змін у політиці.

Цей інструмент міг би дозволити ЄС обмежити торгівлю та послуги, скоротити певні права інтелектуальної власності та обмежити прямі іноземні інвестиції та доступ до державних закупівель.

Позиція Німеччини

Німецький чиновник заявив, що настав час поговорити про інструмент боротьби з примусом, але застеріг, що Берлін вагається його активувати через побоювання економічних наслідків. Тим не менш, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає цього варіанту, на відміну від своїх попередників, оскільки економіка Німеччини переживає труднощі.

Позиція Франції та Польщі

Франція та Польща наполягають на рішучій відповіді на торговельну практику Китаю.

За словами європейського чиновника, Франція хоче, щоб ЄС розглянув усі варіанти заходів у відповідь, але наразі вивчає інші ідеї.

Польща висловила побоювання, що останні обмеження Китаю на видобуток корисних копалин задушать чисті технології та оборонну промисловість ЄС, саме в той час, коли блок працює над переозброєнням та протистоянням російській агресії.

Європейська комісія вже готує власні заходи для захисту місцевих фірм від китайської конкуренції. Один із варіантів - зобов'язати китайські компанії, що інвестують у ключові галузі ЄС, передавати технології, користуватися місцевими постачальниками та залучати європейських працівників.

Китай та рідкоземельні матеріали

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США та Австралія підписали угоду про збільшення постачання рідкісноземельних і критично важливих мінералів.

Угода підтримає проєкти на суму 8,5 млрд доларів (6,3 млрд фунтів стерлінгів), які вже готові до реалізації, і допоможе розширити можливості країни з видобутку та переробки корисних копалин.

Близько 70% світового видобутку рідкісноземельних металів і 90% їхньої переробки контролює Китай.

Американські компанії значною мірою залежать від цих матеріалів.

У червні Пекін відновив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів. Причиною стали переговори Китаю зі США щодо нової торговельної угоди.

У відповідь Вашингтон скасував обмеження на постачання низки технологій, зокрема деяких типів чипів для штучного інтелекту.

10 жовтня президент США Дональд Трамп розкритикував Китай. За його словами, Пекін розсилає листи країнам по всьому світу, в яких заявляє про намір ввести експортний контроль на всі елементи виробництва, що пов'язані з рідкоземельними металами.