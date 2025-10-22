Авторизация

Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

 

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, заявив, що немає остаточного рішення щодо зустрічі з Путіним.

"Ні, я не хотів би мати марну зустріч. Я не хотів би марнувати час. Ми добилися усіх цих великих мирних угод і твердих домовленостей. Я сказав вийдіть на лінію фрону і відступайте та йдіть додому", - заявив Трамп.

На запитання що змусило його змінити думку щодо зустрічі з Путіним, Трамп відповів, що дасть відповідь впродовж двох днів.

"Багато чого сталося на фронті між Україною й Росією, ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо", - сказав Трамп.

На питання чи можливе усе ж припинення вогню Трамп відповів ствердно.

"Так. Це жорстока війна. Чи вона зачіпає нас? Ми продаємо зброю НАТО і вони дають її Україні. Вона (війна - ІФ-У) ніколи б не сталася якби я був президентом. Але вона сталася і я втрутився і бачив, що можу погасити це. Вона не зачіпає нас, бо ми не втрачаємо там солдатів. Коли я вперше втрутився це могло закінчитися. Але це не закінчується і воно може скінчитися третьою світовою війною. Це справді вийшло з-під контролю", - сказав Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3472  0,01 0,04 41,9828  0,05 0,11
EUR 48,2633  0,07 0,14 48,9233  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

