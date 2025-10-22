Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 00:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща розглядає розширення плавучого терміналу СПГ
23:46 21.10.2025 |
Польща шукатиме обов'язкові пропозиції щодо потужностей, які будуть доступні в розширеному плавучому терміналі скрапленого природного газу поблизу Гданська, враховуючи значний інтерес із боку постачальників. Про це повідомив оператор газотранспортної системи країни Gaz-System, пише Reuters.
Gaz-System будує термінал із регазифікаційною потужністю 6,1 млрд куб. м газу на рік і розглядає можливість додавання другого блоку, який міг би регазифікувати 4,5 млрд куб. м щороку.
«Майже половина регазифікованого СПГ буде експортуватися до України, Словаччини, Чехії й Литви, - повідомив оператор, коментуючи зацікавленість постачальників у розширенні плавучого об'єкта. - Очікуваний обсяг експорту становить від 6,9 до 8,9 млрд куб. м на рік і може знизитися приблизно до 2,6 млрд куб. м у найближчі десятиліття».
За даними компанії, 14 вітчизняних та іноземних компаній виявили зацікавленість у планованому проєкті, тоді як прогнозований попит на 2031-2032 роки перевищував його потужність майже вчетверо. Запрошення на подання обов'язкових пропозицій буде оголошено у І кварталі 2026 року.
Запропонована Європейською комісією в червні заборона на імпорт російського газу відкрила нові можливості для держав-членів, і все більше європейських компаній зацікавлені в постачанні СПГ через Польщу, зазначила минулого місяця Gaz-System.
Цього року Україна отримала кілька постачань СПГ через Польщу. Нагадаємо, «Нафтогаз» у межах партнерства з польським державним концерном ORLEN доставив в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний
|Європарламент схвалив нові правила ЄС щодо водійських посвідчень
|Польща розглядає розширення плавучого терміналу СПГ
|Влада самарської області рф анонсувала пільги для НПЗ
|Рютте несподівано їде до Трампа
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
Бізнес
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI