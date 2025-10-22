Польща розглядає розширення плавучого терміналу СПГ

Польща шукатиме обов'язкові пропозиції щодо потужностей, які будуть доступні в розширеному плавучому терміналі скрапленого природного газу поблизу Гданська, враховуючи значний інтерес із боку постачальників. Про це повідомив оператор газотранспортної системи країни Gaz-System, пише Reuters.

Gaz-System будує термінал із регазифікаційною потужністю 6,1 млрд куб. м газу на рік і розглядає можливість додавання другого блоку, який міг би регазифікувати 4,5 млрд куб. м щороку.

«Майже половина регазифікованого СПГ буде експортуватися до України, Словаччини, Чехії й Литви, - повідомив оператор, коментуючи зацікавленість постачальників у розширенні плавучого об'єкта. - Очікуваний обсяг експорту становить від 6,9 до 8,9 млрд куб. м на рік і може знизитися приблизно до 2,6 млрд куб. м у найближчі десятиліття».

За даними компанії, 14 вітчизняних та іноземних компаній виявили зацікавленість у планованому проєкті, тоді як прогнозований попит на 2031-2032 роки перевищував його потужність майже вчетверо. Запрошення на подання обов'язкових пропозицій буде оголошено у І кварталі 2026 року.

Запропонована Європейською комісією в червні заборона на імпорт російського газу відкрила нові можливості для держав-членів, і все більше європейських компаній зацікавлені в постачанні СПГ через Польщу, зазначила минулого місяця Gaz-System.

Цього року Україна отримала кілька постачань СПГ через Польщу. Нагадаємо, «Нафтогаз» у межах партнерства з польським державним концерном ORLEN доставив в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

