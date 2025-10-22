Фінансові новини
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Влада самарської області рф анонсувала пільги для НПЗ
23:43 21.10.2025 |
Губернатор самарської області вячєслав федоріщєв під час оперативної наради в обласному уряді анонсував заходи підтримки для підприємств нафтогазового сектору, які постраждали від атак на об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляють росЗМІ.
«Бачимо системне продовження нападів на критично важливі об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим уряд самарської області ухвалив рішення про підтримку підприємств, які працюють у нафтогазовому секторі, з метою їх модернізації й оновлення, з урахуванням сучасних підходів до організації промислового виробництва такого типу і збитків, яких вони зазнали на території регіону», - заявив федоріщєв.
Він повідомив, що звернеться до керівництва п'яти найбільших компаній галузі у регіоні з пропозицією створити спільну комісію з розвитку обласного нафтогазового сектору. Її завданнями стануть оцінка збитків від «недружніх дій» і розробка заходів для модернізації виробництва за сучасними екологічними стандартами.
У самарській області розташовано три нафтопереробні заводи (НПЗ), усі вони неодноразово потрапляли під удари безпілотників. Остання атака була здійснена на новокуйбишевський НПЗ 19 жовтня, внаслідок чого підприємство було змушене призупинити роботу.
