Влада самарської області рф анонсувала пільги для НПЗ

 

Губернатор самарської області вячєслав федоріщєв під час оперативної наради в обласному уряді анонсував заходи підтримки для підприємств нафтогазового сектору, які постраждали від атак на об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляють росЗМІ.

«Бачимо системне продовження нападів на критично важливі об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим уряд самарської області ухвалив рішення про підтримку підприємств, які працюють у нафтогазовому секторі, з метою їх модернізації й оновлення, з урахуванням сучасних підходів до організації промислового виробництва такого типу і збитків, яких вони зазнали на території регіону», - заявив федоріщєв.

Він повідомив, що звернеться до керівництва п'яти найбільших компаній галузі у регіоні з пропозицією створити спільну комісію з розвитку обласного нафтогазового сектору. Її завданнями стануть оцінка збитків від «недружніх дій» і розробка заходів для модернізації виробництва за сучасними екологічними стандартами.

У самарській області розташовано три нафтопереробні заводи (НПЗ), усі вони неодноразово потрапляли під удари безпілотників. Остання атака була здійснена на новокуйбишевський НПЗ 19 жовтня, внаслідок чого підприємство було змушене призупинити роботу.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

