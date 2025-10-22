Влада самарської області рф анонсувала пільги для НПЗ

Губернатор самарської області вячєслав федоріщєв під час оперативної наради в обласному уряді анонсував заходи підтримки для підприємств нафтогазового сектору, які постраждали від атак на об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляють росЗМІ.

«Бачимо системне продовження нападів на критично важливі об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим уряд самарської області ухвалив рішення про підтримку підприємств, які працюють у нафтогазовому секторі, з метою їх модернізації й оновлення, з урахуванням сучасних підходів до організації промислового виробництва такого типу і збитків, яких вони зазнали на території регіону», - заявив федоріщєв.

Він повідомив, що звернеться до керівництва п'яти найбільших компаній галузі у регіоні з пропозицією створити спільну комісію з розвитку обласного нафтогазового сектору. Її завданнями стануть оцінка збитків від «недружніх дій» і розробка заходів для модернізації виробництва за сучасними екологічними стандартами.

У самарській області розташовано три нафтопереробні заводи (НПЗ), усі вони неодноразово потрапляли під удари безпілотників. Остання атака була здійснена на новокуйбишевський НПЗ 19 жовтня, внаслідок чого підприємство було змушене призупинити роботу.