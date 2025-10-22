Росія вперше поставила нафту на переробку у Грузію

Російська компанія "Русснефть" у жовтні поставила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод "Кулеві" в Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters.

За даними платформи з відстеження суден LSEG, 6 жовтня танкер "Кайсері" доставив 105 340 метричних тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ до нафтового термінала "Кулеві".

Цей завод розпочав роботу раніше у жовтні з початковою потужністю переробки близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік, або близько 24 тисяч барелів на день.

Він поступово збільшуватиме свою річну потужність до 4 мільйонів тонн у 2028 році, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.

Інформацію про поставку нафти Reuters підтвердили неназвані джерела в галузі.

Росія і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між ними відбулася коротка війна за підтримувані Москвою сепаратистські регіони Південної Осетії (Цхінвальський регіон) та Абхазії.

Однак під керівництвом партії "Грузинська мрія" Тбілісі поглибило економічні зв'язки з Росією, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.

Раніше у Білому домі сказали, що індійські нафтопереробні заводи вже скорочують імпорт російської нафти.