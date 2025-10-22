Фінансові новини
22.10.25
00:11
RSS
мапа сайту
Росія вперше поставила нафту на переробку у Грузію
17:59 21.10.2025 |
Російська компанія "Русснефть" у жовтні поставила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод "Кулеві" в Грузії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters.
За даними платформи з відстеження суден LSEG, 6 жовтня танкер "Кайсері" доставив 105 340 метричних тонн нафти марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ до нафтового термінала "Кулеві".
Цей завод розпочав роботу раніше у жовтні з початковою потужністю переробки близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік, або близько 24 тисяч барелів на день.
Він поступово збільшуватиме свою річну потужність до 4 мільйонів тонн у 2028 році, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.
Інформацію про поставку нафти Reuters підтвердили неназвані джерела в галузі.
Росія і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між ними відбулася коротка війна за підтримувані Москвою сепаратистські регіони Південної Осетії (Цхінвальський регіон) та Абхазії.
Однак під керівництвом партії "Грузинська мрія" Тбілісі поглибило економічні зв'язки з Росією, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.
Раніше у Білому домі сказали, що індійські нафтопереробні заводи вже скорочують імпорт російської нафти.
