Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина продовжила надзвичайний стан, який охопить і прийдешні вибори

 

Парламент Угорщини у вівторок проголосував за продовження режиму надзвичайного стану, який дає уряду значні повноваження, до середини травня - що охопить і прийдешні вибори, на яких партія Віктора Орбана може втратити владу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Своїм рішенням угорський парламент продовжив режим надзвичайного стану, який триває в країні вже не перший рік, на 180 днів - до 14 травня 2026 року.

Надзвичайний стан надає уряду Угорщини широкі повноваження: призупинити застосування окремих законів, відхилятися від положень закону та "вживати інших заходів у надзвичайних ситуаціях".

Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.

Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтували повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Хоча дата парламентських виборів в Угорщині має бути офіційно оголошена на початку року, вважається, що вони припадуть на квітень 2026-го - тобто саме на час дії надзвичайного стану.

На цих виборах партія Орбана "Фідес" має шанси програти опозиційному руху "Тиса", який випереджає її в опитуваннях, і втратити владу вперше з 2010 року.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес