Угорщина продовжила надзвичайний стан, який охопить і прийдешні вибори
17:56 21.10.2025
Парламент Угорщини у вівторок проголосував за продовження режиму надзвичайного стану, який дає уряду значні повноваження, до середини травня - що охопить і прийдешні вибори, на яких партія Віктора Орбана може втратити владу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Своїм рішенням угорський парламент продовжив режим надзвичайного стану, який триває в країні вже не перший рік, на 180 днів - до 14 травня 2026 року.
Надзвичайний стан надає уряду Угорщини широкі повноваження: призупинити застосування окремих законів, відхилятися від положень закону та "вживати інших заходів у надзвичайних ситуаціях".
Угорщина перебуває під різними надзвичайними станами, починаючи з 2016 року, коли уряд оголосив його через міграційну кризу. У 2020 році угорський парламент розширив сферу повноважень уряду, посилаючись на пандемію COVID-19.
Потім, у середині 2022 року, надзвичайний стан обґрунтували повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Хоча дата парламентських виборів в Угорщині має бути офіційно оголошена на початку року, вважається, що вони припадуть на квітень 2026-го - тобто саме на час дії надзвичайного стану.
На цих виборах партія Орбана "Фідес" має шанси програти опозиційному руху "Тиса", який випереджає її в опитуваннях, і втратити владу вперше з 2010 року.
