- 21.10.25
- 17:38
На головному НПЗ Угорщини спалахнула пожежа
16:55 21.10.2025 |
Пожежники локалізували пожежу, що спалахнула ввечері у понеділок, 20 жовтня, на головному нафтопереробному заводі Угорщини.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що займання сталося ввечері 20 жовтня на переробному підрозділі заводу Danube Refinery в угорському місті Сазхаломбатта. Причини інциденту розслідуються.
Компанія MOL, якій належить завод, повідомила, що протоколи надзвичайних ситуацій були дотримані, підрозділи, які не постраждали від пожежі, поступово відновлюють роботу, а оцінка збитків триває. Компанія зосередиться на забезпеченні внутрішніх поставок пального та розглядає можливість використання стратегічних резервів Угорщини.
Очевидці розповіли державному інформагентству МТІ, що полум'я і дим було видно за кілька кілометрів від місця події.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у вівторок, що обговорив пожежу з керівництвом MOL та міністром внутрішніх справ.
«Постачання пального в Угорщину забезпечено», - написав Орбан у соцмережах, додавши, що обставини пожежі розслідують «максимально ретельно».
Влада країни заявила, що якість повітря навколо НПЗ постійно контролюється, і жодних показників, що перевищують допустимі норми для здоров'я, не виявлено.
Зазначається, що НПЗ у Сазхаломбатті, єдиний великий завод із переробки нафти в Угорщині, переважно переробляє російську нафту, що є рідкістю в Європейському Союзі, оскільки країни блоку різко скоротили імпорт російської нафти та газу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
