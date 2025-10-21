Японія заявляє, що працює над зменшенням залежності від російського СПГ

Міністр торгівлі Японії Йоджі Муто заявив, що країна прагне зменшити залежність від російського скрапленого природного газу, але не може негайно припинити імпорт, незважаючи на зростаючий тиск з боку США.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Японія поступово зменшує залежність від російських енергоносіїв після початку війни в Україні», - заявив у вівторок міністр торгівлі Йоджі Муто.

Муто не озвучив терміни або деталі щодо того, коли імпорт може бути припинений. Він додав, що поставки СПГ з російського експортного проєкту «Сахалін-2» становлять близько 10% від загального імпорту палива в країну і тому «відіграють важливу роль» в енергетичній безпеці.

Японія часто заявляла, що не планує миттєво припиняти закупівлю російського СПГ, навіть попри те, що Європа вживає санкційних заходів, щоб обмежити Кремлю можливість фінансувати війну в Україні. Японія є єдиним членом «Групи семи», який не взяв на себе зобов'язання щодо термінів припинення імпорту російського газу.

Муто зазначив, що заміна російських поставок може виявитися дорогою. За його словами, азійський ринок СПГ, як очікується, поки що залишатиметься напруженим, а зростання витрат на закупівлю може призвести до підвищення тарифів на електроенергію.

Японські торгові компанії мають частку в російському проєкті «Сахалін-2», найближчому до країни терміналі з експорту СПГ. Крім того, значна частина палива, що закуповується в рамках цього проєкту, постачається за довгостроковими договорами купівлі, деякі з яких діють до 2030-х років. Муто зазначив, що для вирішення питання щодо російського СПГ уряд в Токіо буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи країни «Великої сімки», водночас рахуючись з національними інтересами Японії.

Видання зазначає, що ці коментарі з'явилися в той час, коли США намагаються просунути скорочення закупівель російських енергоносіїв, щоб покласти край війні. Адміністрація Трампа очікує, що Японія припинить імпорт енергоносіїв з Росії, про що міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив міністру фінансів Японії Кацунобу Като під час зустрічі минулого тижня.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Європейський Союз зняв санкції з трьох танкерів японської компанії Mitsui O.S.K. Lines, які працювали з російським скрапленим природним газом (СПГ), після того, як отримав зобов'язання припинити цю діяльність.



