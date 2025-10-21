«Мир не на папері, а на практиці». Азербайджан зняв обмеження на транзит до Вірменії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про скасування обмежень на транзит вантажів до Вірменії, які існували через війну та територіальні суперечності між країнами. У вівторок під час спільної пресконференції з президентом Казахстану в Астані він повідомив, що першим транзитним вантажем після скасування обмежень стало постачання партії казахстанського зерна до Вірменії.

"Повинен сказати, що Азербайджан зняв усі обмеження на транзит вантажів до Вірменії, які існували з моменту окупації, і першим таким транзитним вантажем став вантаж казахстанського зерна до Вірменії. Думаю, що це також є хорошим показником того, що мир між Азербайджаном і Вірменією вже не тільки на папері, але і на практиці", - цитує Алієва агентство Азертадж.

За його словами, ці кроки свідчать про процес нормалізації стосунків між Азербайджаном і Вірменією.