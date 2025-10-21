Авторизация

Катар викупив половину потужностей найбільшого LNG-терміналу в Європі

Катарська держкомпанія LNG QatarEnergy почала використовувати свої потужності для доставляння, зберігання та регазифікації зрідженого природного газу (LNG) на терміналі Isle of Grain у Великій Британії.

Катар викупив половину потужностей найбільшого LNG-терміналу в Європі

 

Експлуатація об'єкта розпочалася ще в липні, але QatarEnergy повідомила про це лише тепер.

У жовтні 2020 року компанія QatarEnergy, тоді відома як Qatar Petroleum, підписала угоду з британською National Grid Ventures' Grain LNG про використання термінала протягом 25 років.

У межах цієї угоди катарське держпідприємство використовуватиме 7,2 млн тонн на рік потужностей LNG-термінала на острові Грейн.

QatarEnergy також є власником 67,5% акцій іншого LNG-терміналу у Великій Британії - South Hook, розташованого в Лондоні, що покриває 20% потреб країни в газі.

В інших країнах Європи QatarEnergy Trading, дочірня компанія QatarEnergy, володіє потужностями LNG-терміналів у Зебрюгге (Бельгія) і Монтуарі (Франція).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

