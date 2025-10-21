Авторизация

Путін отримає право одноосібно обмежувати валютні операції громадян і компаній в Росії

 

Російський диктатор Володимир Путін зможе своїм указом запроваджувати односторонні обмеження на майже будь-які валютні операції громадян і компаній. Про це пише російське агентство Інтерфакс.

Зазначається, що такі повноваження Путіну дають поправки до закону "Про валютне регулювання і валютний контроль", які підготувало Міністерство фінансів РФ.

Згідно з документом, Путін отримає право:

* безпосередньо забороняти валютні операції;
* обмежувати їх обсяги, кількість або строки;
* встановлювати вимоги щодо отримання спеціальних дозволів на валютні операції;
* вводити обов'язковий продаж іноземної валюти;
* забороняти відкриття або ведення валютних рахунків у російських банках.

Передбачається, що президентські укази прирівняють до актів валютного законодавства. Це означає, що порушення таких указів каратиметься на рівні з порушенням закону.

Після початку повномасштабної війни проти України і запровадження західних санкцій російська влада вже неодноразово вводила валютні обмеження.

Після відключення більшості банків від системи SWIFT, втрати доступу до готівкової валюти й замороження близько $300 млрд валютних резервів за кордоном, у РФ запровадили обов'язковий продаж валютної виручки для бізнесу й обмеження на зняття готівки.

Зокрема, громадяни Росії можуть зняти не більше $10 000 готівкою - і лише з рахунків, відкритих до 9 березня 2022 року. Бізнесу ж заборонено видавати готівку у доларах, євро, фунтах, єнах та інших "недружніх" валютах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

