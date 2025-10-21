Фінансові новини
21.10.25
14:30
RSS
мапа сайту
Путін отримає право одноосібно обмежувати валютні операції громадян і компаній в Росії
12:29 21.10.2025 |
Російський диктатор Володимир Путін зможе своїм указом запроваджувати односторонні обмеження на майже будь-які валютні операції громадян і компаній. Про це пише російське агентство Інтерфакс.
Зазначається, що такі повноваження Путіну дають поправки до закону "Про валютне регулювання і валютний контроль", які підготувало Міністерство фінансів РФ.
Згідно з документом, Путін отримає право:
* безпосередньо забороняти валютні операції;
* обмежувати їх обсяги, кількість або строки;
* встановлювати вимоги щодо отримання спеціальних дозволів на валютні операції;
* вводити обов'язковий продаж іноземної валюти;
* забороняти відкриття або ведення валютних рахунків у російських банках.
Передбачається, що президентські укази прирівняють до актів валютного законодавства. Це означає, що порушення таких указів каратиметься на рівні з порушенням закону.
Після початку повномасштабної війни проти України і запровадження західних санкцій російська влада вже неодноразово вводила валютні обмеження.
Після відключення більшості банків від системи SWIFT, втрати доступу до готівкової валюти й замороження близько $300 млрд валютних резервів за кордоном, у РФ запровадили обов'язковий продаж валютної виручки для бізнесу й обмеження на зняття готівки.
Зокрема, громадяни Росії можуть зняти не більше $10 000 готівкою - і лише з рахунків, відкритих до 9 березня 2022 року. Бізнесу ж заборонено видавати готівку у доларах, євро, фунтах, єнах та інших "недружніх" валютах.
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
|Лавров підтвердив відмову РФ зупинити бойові дії у відповідь на заяву європейців
|«Мир не на папері, а на практиці». Азербайджан зняв обмеження на транзит до Вірменії
|Катар викупив половину потужностей найбільшого LNG-терміналу в Європі
|Індійська компанія Reliance Industries Ltd. минулого тижня закупила нафту із Близького Сходу і може замовити більше
|Казахстан скоротив видобуток газу після українських ударів по Оренбурзькому ГПЗ
|Путін отримає право одноосібно обмежувати валютні операції громадян і компаній в Росії
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд