НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Польщі не виключають, що можуть примусово посадити літак з Путіним

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив, що якщо кремлівський правитель Владімір Путін дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського міністра наводить TVP Info.

Сікорський зазначив, що не може гарантувати того, що "незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Владіміром Путіним на борту, який опиниться в польському повітряному просторі, з метою доправлення підозрюваного до Міжнародного кримінального суду".

З лютого заборона на польоти російських літаків діє на всій території Європейського Союзу - ця ситуація викликала спекуляції щодо того, яким маршрутом Путін міг би дістатися до Угорщини.

На запитання про це Сікорський зазначив, що з Росії до Угорщини Путін може дістатися, наприклад, через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії.

"А те, що член ЄС, який ще має зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом, запрошує до себе президента Путіна, не тільки викликає огиду, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а щось між Заходом і Росією", - додав польський міністр.

Він нагадав, що "Угорщина не допомагає", блокуючи підтримку України та постійно купуючи великі обсяги російської нафти, незважаючи на можливість її придбання з інших джерел.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті - що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала неприємною ситуацію з тим, що Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, може приїхати на зустріч з Трампом на території Євросоюзу.

У польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Владімір Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

