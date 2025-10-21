Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Празі з січня заборонять прокат електросамокатів

 

З січня в Празі буде введена нова система регулювання громадського транспорту, яка передбачає заборону на прокат електросамокатів.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати міської ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Причиною заборони є багаторічна критика цих транспортних засобів з боку мешканців та міських районів у центрі Праги, згідно з якою припарковані самокати захаращують вулиці, а їхні користувачі, особливо туристи, наражають на небезпеку пішоходів, небезпечно пересуваючись тротуарами.

Вацлав Петр, директор компанії Lime, постачальника самокатів у Чехії та Угорщині, заявив, що компанія шкодує про це рішення і зосередиться на спільному користуванні електричними велосипедами в Празі. Bolt розглядає можливість припинення надання послуг мікромобільності в Празі.

З минулого року місто готує нову регуляторну систему, яка базуватиметься на контрактах між міським Технічним управлінням доріг (TSK) та операторами велосипедів та електровелосипедів, які можна буде паркувати лише у спеціально відведених для цього місцях.

Електросамокати не матимуть такої можливості, що фактично унеможливить їх надання. Згідно із затвердженим матеріалом, TSK вилучатиме їх у разі несанкціонованого паркування на вулицях.

Власники дозволених транспортних засобів будуть платити місту 25 крон на місяць за кожен велосипед або електровелосипед за користування паркувальними місцями.

Електросамокати вже давно піддаються критиці з боку мерії Праги 1, яка провела місцевий референдум з цього та інших питань, пов'язаних з туризмом, паралельно з нещодавніми парламентськими виборами. На цьому референдумі мешканці першого міського району підтримали зусилля, спрямовані на обмеження, а також повну заборону електросамокатів у центрі міста.

Раніше місто вже заборонило використання сегвеїв, пивних велосипедів і гігантських костюмів на туристичних атракціонах у центрі міста.

Нагадаємо, Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес