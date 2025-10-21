Фінансові новини
- 21.10.25
- 14:30
- RSS
- мапа сайту
Глава Мінфіну США: Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію
09:53 21.10.2025 |
Глава Мінфіну США Скотт Бессент наполягає на тому, щоб саме європейські країни "взяли на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію". Про це він написав у соціальній мережі за підсумками переговорів з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.
"Під час моїх переговорів з європейським комісаром @VDombrovskis я підкреслив прихильність Америки до тривалого, стійкого миру в Україні, а також необхідність для Європи взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.
Крім цього він, за його словами, "наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на безрозсудне введення Китаєм експортного контролю та на важливості диверсифікації ланцюгів постачання".
G7 - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.
