Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Мінфіну США: Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію

 

Глава Мінфіну США Скотт Бессент наполягає на тому, щоб саме європейські країни "взяли на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію". Про це він написав у соціальній мережі за підсумками переговорів з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

"Під час моїх переговорів з європейським комісаром @VDombrovskis я підкреслив прихильність Америки до тривалого, стійкого миру в Україні, а також необхідність для Європи взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Крім цього він, за його словами, "наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на безрозсудне введення Китаєм експортного контролю та на важливості диверсифікації ланцюгів постачання".

G7 - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес