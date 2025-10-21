Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Одна з найбільших сталеливарних компаній Росії заявила про обвал прибутку і попиту

 

Одна з найбільших металургійних компаній Росії «Северсталь», на яку припадає 14% усієї виплавки сталі у країні, продовжує фіксувати погіршення фінансових показників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що у третьому кварталі компанія «Северсталь», яка належить мільярдеру Олексію Мордашову, отримала 12,99 мільярда рублів прибутку, що утричі менше, ніж роком раніше. Крім цього, за підсумками дев'яти місяців компанія зіткнулась із падінням прибутку на 57% до 49,74 мільярда рублів, свідчать дані звітності «Северсталі».

Виторг компанії впала на 18% за квартал і на 14% за дев'ять місяців, тоді як показник EBITDA - на 45% та 40% відповідно.

Вільний грошовий потік компанії - різниця між надходженнями на рахунки і відтоком - став негативним: мінус 21,24 мільярда рублів за період із січня до вересня.

«Іншими словами, «Северсталь» втрачала гроші із середньою швидкістю 2,3 мільярда рублів у місяць», - зазначає видання.

На додачу до цього, «грошова подушка» компанії з початку року зменшилась практично удвічі - на рахунках залишилося 72,2 мільярда рублів з 128,5 мільярда рублів.

За словами гендиректора компанії Олександра Шевєлєва, кризові тенденції у російській та світовій металургії продовжували зростати. Він повідомив, що падіння попиту на метал всередині Росії прискорюється і сягнув 15%, тоді як ділова активність падає «у всіх ключових галузях-споживажах». Через негативний грошовий потік «Северсталь» знову не буде платити дивіденди акціонерам, попередив Шевєлєв.

У вересні гендиректор «Северсталі» заявляв, що через санкції російські металурги втратили третину експорту. Так, у 2024 році їм вдалося вивезти за кордон 20 мільйонів тонн продукції, тоді як у 2021 році цей обсяг становив 31 мільйон тонн. Кризу у російській металургійній галузі можна порівняти із тим, що було у 1990-ті роки, говорив тоді Шевєлєв.
Ключові теги: Росія
 

