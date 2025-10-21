Авторизация

Туреччина більше не вважатиме іноземцями представників тюркських народів

 

Представники тюркських народів, які не є громадянами Туреччини, більше не вважатимуться іноземцями, що дасть їм право на працевлаштування у державному та приватному секторах на рівні з громадянами країни.

Про це йдеться у матеріалі телеканалу TRT Haber, передає Укрінформ.

"Було надано певні нові привілеї особам турецького походження, які не є громадянами Турецької Республіки. Внесені поправки дозволяють представникам громад тюркського походження за певних умов працевлаштовуватися на робочі місця, які раніше були доступні лише для громадян Туреччини", - повідомляє телеканал.

Очікується, що рішення матиме позитивний вплив на економіку Туреччини та сприятиме консолідації тюркського світу.

"Бути іноземцем тюркського походження визнається привілеєм у межах Туреччини. У цьому випадку тюркська ідентичність розглядається як єдине ціле, з її універсальним існуванням поза місцевими та регіональними кордонами", - пояснив викладач юридичного факультету Університету Хаджеттепе, доктор наук Бахадир Бумін Озарслан.

За його словами, зміни до законодавства дають змогу працевлаштувати кваліфіковану робочу силу, яка наразі є безробітною у своїх країнах проживання, в секторах, що мають стратегічне значення для Туреччини, а також сприяють створенню значної доданої вартості.

Відповідне рішення про спрощення працевлаштування було затверджене указом президента Туреччини від 10 жовтня.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

