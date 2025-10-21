Туреччина більше не вважатиме іноземцями представників тюркських народів

Представники тюркських народів, які не є громадянами Туреччини, більше не вважатимуться іноземцями, що дасть їм право на працевлаштування у державному та приватному секторах на рівні з громадянами країни.

Про це йдеться у матеріалі телеканалу TRT Haber, передає Укрінформ.

"Було надано певні нові привілеї особам турецького походження, які не є громадянами Турецької Республіки. Внесені поправки дозволяють представникам громад тюркського походження за певних умов працевлаштовуватися на робочі місця, які раніше були доступні лише для громадян Туреччини", - повідомляє телеканал.

Очікується, що рішення матиме позитивний вплив на економіку Туреччини та сприятиме консолідації тюркського світу.

"Бути іноземцем тюркського походження визнається привілеєм у межах Туреччини. У цьому випадку тюркська ідентичність розглядається як єдине ціле, з її універсальним існуванням поза місцевими та регіональними кордонами", - пояснив викладач юридичного факультету Університету Хаджеттепе, доктор наук Бахадир Бумін Озарслан.

За його словами, зміни до законодавства дають змогу працевлаштувати кваліфіковану робочу силу, яка наразі є безробітною у своїх країнах проживання, в секторах, що мають стратегічне значення для Туреччини, а також сприяють створенню значної доданої вартості.

Відповідне рішення про спрощення працевлаштування було затверджене указом президента Туреччини від 10 жовтня.