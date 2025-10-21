Фінансові новини
21.10.25
14:30
RSS
мапа сайту
Туреччина більше не вважатиме іноземцями представників тюркських народів
09:22 21.10.2025 |
Представники тюркських народів, які не є громадянами Туреччини, більше не вважатимуться іноземцями, що дасть їм право на працевлаштування у державному та приватному секторах на рівні з громадянами країни.
Про це йдеться у матеріалі телеканалу TRT Haber, передає Укрінформ.
"Було надано певні нові привілеї особам турецького походження, які не є громадянами Турецької Республіки. Внесені поправки дозволяють представникам громад тюркського походження за певних умов працевлаштовуватися на робочі місця, які раніше були доступні лише для громадян Туреччини", - повідомляє телеканал.
Очікується, що рішення матиме позитивний вплив на економіку Туреччини та сприятиме консолідації тюркського світу.
"Бути іноземцем тюркського походження визнається привілеєм у межах Туреччини. У цьому випадку тюркська ідентичність розглядається як єдине ціле, з її універсальним існуванням поза місцевими та регіональними кордонами", - пояснив викладач юридичного факультету Університету Хаджеттепе, доктор наук Бахадир Бумін Озарслан.
За його словами, зміни до законодавства дають змогу працевлаштувати кваліфіковану робочу силу, яка наразі є безробітною у своїх країнах проживання, в секторах, що мають стратегічне значення для Туреччини, а також сприяють створенню значної доданої вартості.
Відповідне рішення про спрощення працевлаштування було затверджене указом президента Туреччини від 10 жовтня.
