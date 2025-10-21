Фінансові новини
21.10.25
14:30
RSS
мапа сайту
Reuters: Через брак двигунів авіакомпанії розбирають нові літаки Airbus на запчастини
09:07 21.10.2025 |
Іспанський аеропорт Кастельон перетворився на кладовище для літаків Airbus. Через нестачу економних двигунів Pratt & Whitney авіаційні компанії змушені розбирати майже нові борти на запчастини. Один із них - шестирічний A321neo, про це повідомляє Reuters.
Дефіцит економних двигунів наступного покоління призвів до такої ситуації: у деяких випадках двигуни коштують дорожче, ніж літаки, на які їх встановлюють. За словами експертів, понад десяток літаків Airbus розібрали на запчастини після кількох років експлуатації.
"Не можу сказати, що пам'ятаю, щоб це траплялося в таких масштабах раніше, бо у нас ніколи не було подібної проблеми з таким популярним двигуном", - розповів Лі Макконнеллог, генеральний директор британської компанії eCube, яка спеціалізується на розбиранні літаків.
Його компанія перетворила іспанський аеропорт, що роками страждав від нестачі пасажирів, на центр прибуткової торгівлі авіаційними деталями. Кваліфіковані робітники розбирають авіоніку, колеса та компоненти крил.
Криза загострилася у 2023 році, коли компанія Pratt & Whitney виявила рідкісний дефект порошкового металу, який міг спричинити розтріскування. Це призвело до вимог провести перевірки 600-700 двигунів GTF до 2026 року.
За даними аналітичної компанії Cirium, третина флоту Airbus - 636 літаків з двигунами GTF - перебуває на землі або на зберіганні. Для порівняння: серед літаків з двигунами конкурента CFM цей показник становить лише 4%.
