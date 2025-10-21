Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп вважає, що Китай не хоче вторгатися на Тайвань
09:04 21.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Китай не має наміру нападати на Тайвань.
Як передає Укрінформ, про це він сказав у понеділок журналістам, відповідаючи на запитання щодо готовності голови КНР Сі Цзіньпіна до вторгнення.
«Думаю, що з Китаєм у нас усе буде гаразд. Китай не хоче цього робити... - сказав президент, припустивши, що Тайвань для Сі Цзіньпіна є предметом особливої уваги. «Це, мабуть, так, але я не бачу, щоб щось відбувалося», - зауважив він.
За словами Трампа, «Сполучені Штати є найпотужнішою військовою потугою у світі, ніхто й близько не стоїть».
«Ми маємо найкраще озброєння, найкраще з усього, і ніхто не стане з цим зв'язуватися», - сказав він, пояснюючи, чому конфлікту не буде. «І я зовсім не бачу цього в президента Сі. Думаю, ми будемо чудово ладнати», - додав він.
Трамп заявив про це напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, що відбудеться наприкінці жовтня. Під час цього візиту глава Білого дому розраховує укласти торговельну угоду й знизити напруженість у двосторонніх відносинах.
Раніше президент США заявив, що Сі нібито пообіцяв не вторгатися в Тайвань, «поки Трамп є президентом».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лавров підтвердив відмову РФ зупинити бойові дії у відповідь на заяву європейців
|«Мир не на папері, а на практиці». Азербайджан зняв обмеження на транзит до Вірменії
|Катар викупив половину потужностей найбільшого LNG-терміналу в Європі
|Індійська компанія Reliance Industries Ltd. минулого тижня закупила нафту із Близького Сходу і може замовити більше
|Казахстан скоротив видобуток газу після українських ударів по Оренбурзькому ГПЗ
|Путін отримає право одноосібно обмежувати валютні операції громадян і компаній в Росії
Бізнес
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд