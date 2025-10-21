Трамп вважає, що Китай не хоче вторгатися на Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Китай не має наміру нападати на Тайвань.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у понеділок журналістам, відповідаючи на запитання щодо готовності голови КНР Сі Цзіньпіна до вторгнення.

«Думаю, що з Китаєм у нас усе буде гаразд. Китай не хоче цього робити... - сказав президент, припустивши, що Тайвань для Сі Цзіньпіна є предметом особливої уваги. «Це, мабуть, так, але я не бачу, щоб щось відбувалося», - зауважив він.

За словами Трампа, «Сполучені Штати є найпотужнішою військовою потугою у світі, ніхто й близько не стоїть».

«Ми маємо найкраще озброєння, найкраще з усього, і ніхто не стане з цим зв'язуватися», - сказав він, пояснюючи, чому конфлікту не буде. «І я зовсім не бачу цього в президента Сі. Думаю, ми будемо чудово ладнати», - додав він.

Трамп заявив про це напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, що відбудеться наприкінці жовтня. Під час цього візиту глава Білого дому розраховує укласти торговельну угоду й знизити напруженість у двосторонніх відносинах.

Раніше президент США заявив, що Сі нібито пообіцяв не вторгатися в Тайвань, «поки Трамп є президентом».