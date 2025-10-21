Республіканці в Конгресі США поставили «на паузу» законопроєкт з новими санкціями проти Росії

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив у понеділок, що розгляд законопроєкту з новими санкціями проти Росії та її торговельних партнерів відкладений до запланованої зустрічі Дональда Трампа з Путіним.

Про це повідомляє в понеділок Politico, передає Укрінформ.

«Думаю, що принаймні зараз сенатор Грем (автор законопроєкту із санкціями проти Росії - ред.) працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде плідною ця зустріч, яка відбудеться через пару тижнів», - зазначив Тун.

Він також зауважив, що очікуватиме, як пройде запланований саміт в Угорщині.

Друга особа, яка висловила свою позицію анонімно, підтвердила, що розгляд законопроєкту фактично відкладений до зустрічі Трампа з Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив про готовність підтримати законопроєкт, який передбачає нові торговельні та фінансові обмеження щодо Росії. Він зазначив, що розгляд законопроєкту, розробленого республіканцем Ліндсі Гремом спільно з демократом Річардом Блюменталем, може відбутися «приблизно протягом наступних 30 днів».

Однак наступного ж дня президент США Дональд Трамп висловив намір поговорити з республіканськими лідерами в Конгресі щодо можливих санкцій проти Росії, заявивши, що такий крок може бути не на часі, оскільки він готується знову зустрітися з Путіним в Угорщині.