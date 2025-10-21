Авторизация

Республіканці в Конгресі США поставили «на паузу» законопроєкт з новими санкціями проти Росії

 

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив у понеділок, що розгляд законопроєкту з новими санкціями проти Росії та її торговельних партнерів відкладений до запланованої зустрічі Дональда Трампа з Путіним.

Про це повідомляє в понеділок Politico, передає Укрінформ.

«Думаю, що принаймні зараз сенатор Грем (автор законопроєкту із санкціями проти Росії - ред.) працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде плідною ця зустріч, яка відбудеться через пару тижнів», - зазначив Тун.

Він також зауважив, що очікуватиме, як пройде запланований саміт в Угорщині.

Друга особа, яка висловила свою позицію анонімно, підтвердила, що розгляд законопроєкту фактично відкладений до зустрічі Трампа з Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив про готовність підтримати законопроєкт, який передбачає нові торговельні та фінансові обмеження щодо Росії. Він зазначив, що розгляд законопроєкту, розробленого республіканцем Ліндсі Гремом спільно з демократом Річардом Блюменталем, може відбутися «приблизно протягом наступних 30 днів».

Однак наступного ж дня президент США Дональд Трамп висловив намір поговорити з республіканськими лідерами в Конгресі щодо можливих санкцій проти Росії, заявивши, що такий крок може бути не на часі, оскільки він готується знову зустрітися з Путіним в Угорщині.
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

