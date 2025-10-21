ЗМІ: зустрічі Рубіо і Лаврова для підготовки переговорів лідерів відклалася

Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася з невідомих причин.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Співрозмовник із Білого дому сказав, що очікувана зустріч Рубіо та Лаврова цього тижня відклалася щонайменш на деякий час.

Можливою датою зустрічі держсекретаря та глави МЗС РФ називали 23 жовтня. Вона мала відбутися для підготовки нової особистої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна у Будапешті.

Конкретних причин відкладання зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов'язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни.

Одне із джерел повідомило CNN, що остання розмова Рубіо і Лаврова засвідчила, що росіяни особливо не змінили свої максималістські вимоги, і тому Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухати далі плани із зустріччю Трампа й Путіна. Вважають ймовірним, що він знову говоритиме з Лавровим цього тижня.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті - що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Дзвінок стався перед приїздом до Вашингтона президента України Володимира Зеленського на переговори з Трампом, у яких однією з ключових тем було можливе надання Україні ракет Tomahawk.

За даними ЗМІ, під час зустрічі з українським лідером Трамп схиляв його погодитися на вимоги Путіна, а також розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і РФ, що збентежило українську делегацію.

Водночас Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину.