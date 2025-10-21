Фінансові новини
21.10.25
- 03:18
RSS
мапа сайту
Соратник Трампа купив компанію, що надавала системи голосування у 27 штатах із 50-ти
23:58 20.10.2025
Канадську корпорацію Dominion Voting Systems, що продає софт та апарати для голосування, купила новостворена американська компанія Liberty Vote.
"Від сьогодні Dominion припинив своє існування. Liberty Vote бере на себе повне володіння й операційний контроль", - цитує заяву компанії CNN.
Про вартість угоди не повідомлялося, а сайт Dominion тепер перенаправляє на сайт Liberty Vote.
Засновником і керівником Liberty Vote є Скотт Лейєндекер - представник Республіканської партії, колишній директор виборчої комісії міста Сент-Луїс, штат Міссурі та засновник ще однієї відомої компанії з виборних технологій KNOWiNK.
Лейєндекер заявив, що займеться "трансформацією й поліпшенням" американської системи голосування. За словами соратника Трампа, відбудеться "повний аудит" всього коду та машин для підрахунку голосів, а для усунення "іноземного впливу" код перепишуть американці.
У заяві Liberty Vote також ідеться, що її дії "відповідатимуть указу президента Трампа про чесність виборів", підписаному раніше цього року. Деякі положення цього указу вже були заблоковані федеральним суддею, а провідні експерти з виборів заявили, що указ, імовірно, суперечить конституції.
Dominion Voting Systems була заснована й мала штаб-квартиру в Торонто, а також управлялася з Денвера, штат Колорадо. Компанія розробляла програмне забезпечення в офісах по всій території США, Канади та Сербії. Її системи для голосування використовувалися у 27 із 50 штатів США на виборах 2024 року.
Dominion опинилася у центрі звинувачень у поразці Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року. Трамп казав, що Dominion "підтасувала" результати волевиявлення і "передала" конкурентові-демократу близько 2,7 млн голосів на користь Джо Байдена. Жодних підтверджених у суді доказів цьому не було.
У 2023 році Dominion врегулювала позов про наклеп проти Fox News на $787 млн після того, як компанія звинуватила Fox у свідомому просуванні хибних теорій змови.
